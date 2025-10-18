Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc llamó a la ciudadanía a recuperar el país y devolver el poder a la gente.

La edil participó en el Relanzamiento del Partido Acción Nacional, que encabezó el presidente nacional Jorge Romero Herrera.

Alessandra Rojo de la Vega convocó a miles de personas para este acto, y encabezó el contingente que marchó del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, donde pronunció un mensaje en el que urgió a reconstruir la política desde la valentía, la coherencia y los hechos, no desde los privilegios.

La edil participó en el Relanzamiento del Partido Acción Nacional. Foto: Especial.

“Derrotamos un sistema corrupto hasta los huesos. Lo hicimos sin dinero, sin estructuras, sin privilegios. Lo hicimos con lo único que los corruptos nunca tendrán: valentía, verdad y corazón”, expresó, al referirse a la elección por la alcaldía Cuauhtémoc en 2024.

Recordó que fue víctima de una agresión armada, acusada de violencia de género y su triunfo invalidado por decisión del tribunal electoral local, circunstancias, indicó, a las que pudo sobreponerse con el apoyo de la ciudadanía.

En presencia de liderazgos políticos de todo el país, Rojo de la Vega sostuvo el llamado a rescatar las causas de la gente.

Alessandra Rojo de la Vega convocó a miles de personas para este acto. Foto: Especial.

"Ignorar ese llamado es dejar que el crimen organizado decida quién puede vivir en paz y quién no. Y eso no lo vamos a permitir", aseguró.

También subrayó que el respaldo ciudadano no es un cheque en blanco, sino una confianza que se gana con hechos.

Finalmente, convocó a construir un gran frente social que devuelva la dignidad y el equilibrio al país.

“México no necesita más promesas, necesita hechos. No necesita más políticos que hablen, necesita más ciudadanos que decidan. Aquí estamos, con el corazón ardiendo y la verdad en la voz".

