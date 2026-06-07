A nueve días del lanzamiento de "La niña futbolista" de Julieta Venegas, han desactivado los comentarios del video de YouTube. Sin embargo, la inconformidad de usarios es tal, que han recuerrido a otros clips de la cantante, como es el caso del tema "Me voy" para seguir externando su opinión acerca de la cación, lanzada, especialmente, por el Mundial de Fútbol 2026.

Son muchas y muchos los fans de Venegas que han demostrado disgusto, como interrogantes, desde que se estrenó "La niña futbolsita". una canción que, aunque no es de su autoría, sino que se trata de un cover de la banda de rock mexicana Los patita de perro, le han valido una infinidad de críticas.

Pese a ser una de las cantantes de rock en español, que cuenta con mayor resplado de sus seguidores, sobre todo, los mexicanos y argentinos, hasta sus seguidores más fieles han demostrado antipatía por su nueva canción.

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Esto debido a que, a pesar de que esta fue lanzada a proósito del Mundial, que, parte de los partidos, se llevarán a cabo en México, consideran que Venegas optó por "politizar" su música, tendiendo a una perspetiva feminista de lo que ocurre en el deporte de nuestro país.

Las primeras impresiones del tema, en su mayoría, han sido negativas y, luego de la presión mediática que suposo "La niña futbolista", en el canal de YouTube de la cantante, orginaria de Tijuana, aparecieron los comentarios de ese video desactivados, lo que no ha impedido que, las personas disgustas con su publicación, manifiesten su opinión en otros videos de la cantante, en especial, en el videoclip de "Me voy", una de sus compocisiones más exitosas.

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Esto es lo que se puede leer en algunos comentarios:

"Aquí es donde me dijeron que podía venir a hablar mal de la canción dem Mundial".

"Ni con limón ni sal, se cura lo que hiciste".

"La importancia para ahorrar para el retiro y no aceptar cualquier propuesta por dinero".

"Aquí puros creyentes de que, su canción del Mundial, es terrible".

¿Aquí comienza la fila para criticar?".

"Entré a criticar la canción del mundial y, me llevé la gran sorpresa de que, aquí estamos todos".

"Ni la selección nos ha decepcionado tanto, como tú con esta canción del Mundial".

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melc