Personal y maquinaria de dependencias del Gobierno de la Ciudad de México continúan con las labores de apoyo solidario en el estado de Veracruz, tras las recientes precipitaciones que afectaron a municipios de esa entidad como Poza Rica y Álamo.

Los equipos de apoyo que realizan diversas tareas de auxilio en aquel Estado van encabezados por la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, y los conforman 91 elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, 31 de la Secretaría de Obras y Servicios, 16 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como 40 trabajadores de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Personal y maquinaria de dependencias del Gobierno de la Ciudad de México continúan con las labores de apoyo solidario en el estado de Veracruz. Foto: Especial.

En Poza Rica, se realizan trabajos en el polígono conformado por las calles Palomas, del Río, Pelícanos y las Garzas, en la colonia INFONAVIT Las Gaviotas. Tras realizar recorridos en el perímetro, se evaluó la afectación y se retiró material de arrastre, basura y enseres para liberar las vialidades, permitir el ingreso de la maquinaria e iniciar el desalojo del agua, principalmente en la calle Pelícanos esquina del Río.

En ese punto, se localizó una compuerta de desfogue al Río Cazones, obstruida con azolve, y se realizó el rompimiento del dique ubicado igualmente en Del Río y Halcones para desalojar el líquido retenido.

Al sitio llegaron 6 retroexcavadoras, 7 camiones torton, 15 bombas de achique, 4 bombas medianas, 15 hidroneumáticos, 2 bombas de emergencia, 19 pipas de agua, 2 camiones Hércules y 12 camionetas; equipo que permitió recolectar un total de 272 metros cúbicos de material de arrastre, así como la limpieza de 6 casas.

En el municipio de Álamo se hicieron labores de limpieza fina, así como el retiro de material de arrastre, basura y enseres de dos polígonos. El primero integrado por calle Ayuntamiento, donde se realizó la limpieza fina para dejar libre circulación a peatones y vehículos; y el segundo ubicado en la Escuela Primaria de la calle Garizurieta, la cual presentó afectación en planta baja y patio.

En el municipio de Álamo se hicieron labores de limpieza fina. Foto: Especial.

A esta localidad se enviaron 3 retroexcavadoras, 5 camiones torton, 15 bombas de achique, 4 hidroneumáticos, 4 pipas de agua y 6 camionetas, el cual logró el retiro de 861 metros cúbicos de material de arrastre, basura y enseres; así como la limpieza de 3 mil 479 metros cuadrados en el primer polígono y 7 mil 894 metros cuadrados en el segundo.

