Faltan cuatro días para el arranque del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, y continúan los trabajos para la instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino.

A pesar de que sigue cercada la Plaza de la Constitución, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que la pantalla principal ya está instalada y encendida, la cual tiene un marco de color lila con adornos verdes y amarillos, así como el logo oficial de la Copa Mundial 2026 en los costados.

Dicha instalación tiene un par de esculturas prehispánicas a cada lado, donde hombres de chaleco naranja y casco continúan haciendo trabajos desde una grúa. Además, la pantalla está instalada de frente a la entrada de la calle 20 de Noviembre, la cual todavía se mantiene cerrada por el bloqueo que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Continúan trabajos en el FIFA Fan Fest. Foto: Arturo Ordaz / EL UNIVERSAL

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Sobre el Zócalo, frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se instaló una estructura del “Agologol” de acero inoxidable y estructura metálica, según su ficha técnica. El personaje porta una camisa de futbol verde, unos shorts negros y patea un balón.

Sobre el circuito de la Plaza de la Constitución también se colgaron hileras de rectángulos de plástico del estilo de papel picado de Día de Muertos con frases típicas como “Amor eterno”, “Sin Yolanda Maricarmen”, al igual que “Chiflando y aplaudiendo”. Además, ahí mismo se instalaron piñatas de luchadores famosos.

Sobre el edificio de gobierno de la CDMX se instalaron adornos donde se pueden observar ajolotes, balones, la cabeza de Quetzalcoatl, así como flores y nopales.

De igual manera, sobre el inmueble que está junto a la calle peatonal de Francisco I. Madero se puede ver un adorno con la figura de la Copa Mundial y la cabeza de Quetzalcóatl, mientras que en los arcos donde están la mayoría de negocios joyeros colgaron balones de futbol.

Continúan trabajos en el FIFA Fan Fest. Foto: Arturo Ordaz / EL UNIVERSAL

También se instaló una pantalla, más pequeña en comparación con la principal, que da vista hacia la esquina entre las calles Cinco de febrero y 16 de septiembre.

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A pesar de ello, continúa la presencia de maquinaria pesada como grúas y plantas de luz, así como personal soldando estructuras y realizando labores en lo que será el FIFA Fan Fest.

De acuerdo con el módulo turístico que está a un costado de la Catedral Metropolitana, el acceso al público general será hasta el 11 de junio, cuando se inaugure oficialmente la justa mundialista en el Estadio Ciudad de México.

mahc/LL