La lujosa casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en la ciudad californiana de San Francisco fue atacada el viernes con un cóctel Molotov, según informó la empresa.

La policía intervino tras el lanzamiento del explosivo contra la verja de la vivienda y, posteriormente, detuvo a un sospechoso frente a la sede de OpenAI, que también había amenazado con incendiar.

"Esta madrugada, alguien lanzó un cóctel Molotov contra la casa de Sam Altman" y amenazó con atacar la sede de la empresa, en San Francisco, declaró a la AFP un portavoz de OpenAI.

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Se desconocen los motivos de los ataques, pero se dan en momentos en que la relevancia de Altman va en aumento debido al uso cada vez mayor de la inteligencia artificial, una tecnología vista por algunos como una amenaza para la sociedad.

El detenido por el ataque tiene 20 años, aunque la policía de San Francisco no ha revelado su identidad.

El portavoz añadió que no hubo heridos: "Agradecemos profundamente la rapidez con la que (la policía) respondió y el apoyo de la ciudad para ayudar a mantener a salvo a nuestros empleados. El individuo se encuentra detenido y estamos colaborando con las fuerzas del orden en su investigación".

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En una inusual entrada en su blog personal, Altman confirmó el incidente, en un mensaje acompañado de una foto de su marido y de su bebé de un año con la intención de que esa imagen "disuadiera a la próxima persona" de cometer un acto semejante.

El directivo aprovechó para defender sus convicciones y un llamamiento a una "desescalada de la retórica y los métodos" contra la industria de al IA.

Altman señaló en primer lugar un "artículo incendiario" sobre él publicado el lunes por The New Yorker.

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El creador de OpenAI se refería a un investigación sobre su controvertida gestión de la empresa que desarrolló ChatGPT titulada: "Sam Altman podría controlar nuestro futuro: ¿se puede confiar en él?".

En el último mes, han arreciado también las preocupaciones sobre el uso de OpenAI por parte del Departamento de Defensa.

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gs