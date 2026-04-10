La cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego (California) con la ayuda de paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre de unos 14 minutos de duración tras entrar en la atmósfera terrestre.

La NASA, que lo calificó de "un descenso perfecto", informó con anticipación que los buzos serán los primeros en acercarse a Orión para evaluar el aire y el agua alrededor de la nave, y asegurarse de que sea seguro salir para la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.

La recuperación de los astronautas, que la agencia espacial reportó de forma inicial en "excelente forma" en su evaluación a distancia, estará a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA y llevará entre 30 y 45 minutos.

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"Felicidades. Artemis II, misión cumplida", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

Artemis II culmina así una misión de diez días que despegó de Florida el 1 de abril, durante la cual orbitó la Luna, sin alunizar, marcando el regreso de astronautas a sus inmediaciones por primera vez desde 1972, en la era del Programa Apolo.

Durante el descenso, los cuatro astronautas soportaron velocidades que superaron los 40 mil kilómetros por hora (cerca de 24.661 millas por hora), mientras la nave enfrentaba temperaturas extremas generadas por la fricción con la atmósfera terrestre, de hasta unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit).

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"Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario. Estos talentosos astronautas inspiraron al mundo y representaron a sus agencias espaciales y naciones (EU y Canadá) como embajadores de la humanidad en las estrellas", añadió Isaacman.

And splashdown!



America is back in the business of sending astronauts to the Moon and bringing them home safely.

Reid, Victor, Christina, and Jeremy did an outstanding job. These talented astronauts inspired the world and represented their space agencies and nations as… pic.twitter.com/wOioBBvGhX — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 11, 2026

La NASA también ha reportado que hasta ahora todas las maniobras han resultado "de manera perfecta", sin ningún tipo de problema en la nave.

La maniobra, en la que además hubo una desconexión de comunicaciones de seis minutos ya prevista tras la llegada a la atmósfera, era una prueba de fuego para probar el escudo térmico que protege a la nave y los astronautas.

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Artemis II reingresó a la Tierra con una trayectoria más directa que la que tomó Artemis I, misión no tripulada de 2022, para reducir las posibilidades de daño en el escudo térmico que pongan en peligro a los cuatro astronautas.

Esta vez la duración de la entrada fue de unos 14 minutos, en lugar de 20, lo que induce una carga térmica mucho menor en el escudo, según la NASA.

Cuando los astronautas salgan de la nave serán llevados a una plataforma inflable, donde los recogen dos helicópteros y los trasladan a la enfermería de un barco, para después hacer otras revisiones médicas en tierra.

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Entre tanto, Orión será remolcada al barco para su regreso al Centro Espacial Kennedy, en Florida, después de recorrer más de 1,1 millones de kilómetros (694 mil 481 millas).

Los astronautas de Artemis II serán rescatados de la cápsula Orión y trasladados a la enfermería a bordo del buque de recuperación USS John P. Murtha de la Armada de los Estados Unidos en un plazo de dos horas tras el amerizaje, según declaró Liliana Villarreal, directora de aterrizaje y recuperación de Artemis II de la NASA.

En el interior, la tripulación apagará los sistemas de Orion y se preparará para abrir la escotilla. Tras el amerizaje, los buzos evaluarán el aire y el agua que rodean la cápsula para asegurarse de que es seguro acercarse y ayudar a la tripulación a salir de Orion, verificando que no haya sustancias tóxicas como combustibles hiperbólicos y amoníaco, explicó Villarreal. Luego, el equipo de buceo abrirá la escotilla de Orion.

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Los médicos entrarán en la cápsula, uno por uno, para evaluar el estado de los astronautas. El plan es ayudarlos a salir de la cápsula individualmente, comenzando con Christina Koch, seguida de Victor Glover, Jeremy Hansen y finalmente Reid Wiseman. Si algún miembro de la tripulación se encuentra incapacitado o en peligro, será el primero en salir.

Los astronautas serán trasladados a una balsa acoplada a la nave Orion, denominada "pórtico delantero", y posteriormente recogidos en helicóptero antes de ser llevados al buque de la Armada.

El proceso de extracción puede durar entre 30 y 45 minutos en condiciones de mar en calma, señaló Jeff Radigan, controlador de vuelo de la NASA.

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“Tenemos que hacerlo con calma y metódicamente”, dijo Radigan. “Como en cualquier operación, hay que dedicarle el tiempo necesario para asegurarnos de que todo salga bien”.

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