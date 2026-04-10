Con su dramático gran final cada vez más cerca, los astronautas de la misión Artemis II apuntan a amerizar en el Pacífico este viernes para concluir el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo.

La tensión aumenta en el Control de Misión a medida que se reduce la distancia entre los cuatro astronautas y la Tierra.

Todas las miradas están puestas en el escudo térmico de la cápsula Orión, que protege la vida de los astronautas y debe soportar miles de grados de temperatura durante el reingreso. En el único vuelo de prueba de la nave, realizado sin tripulación en 2022, el exterior chamuscado del escudo regresó con un aspecto tan lleno de marcas como la Luna.

Sigue a continuación el minuto a minuto del regreso de Artemis II a la Tierra tras lograr la hazaña de viajar más allá nuestro satélite natural con miras a .

Mundo 01:24 PM Astronautas de Artemis II perderán las comunicaciones durante seis minutos en el reingreso Los astronautas de la misión Artemis II perderán las comunicaciones con el centro de control de la NASA durante los seis minutos posteriores a su entrada en la atmósfera terrestre, que concluirá con el amerizaje en aguas del océano Pacífico, frente a San Diego, California.

"Segundos después de la entrada, comenzaremos un periodo de interrupción de las comunicaciones de seis minutos, debido a la ionización que generará una capa de plasma alrededor de la nave espacial, lo cual impedirá que recibamos comunicaciones y datos", informó el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.

"Estaremos monitoreando cuidadosamente y llamaremos a la tripulación cuando finalice el apagón", añadió.



Mundo 01:05 PM Artemis II completa con éxito la maniobra de corrección de la trayectoria de retorno a la Tierra La tripulación de Artemis II ha completado con éxito maniobra de corrección de la trayectoria de retorno (Return Trajectory Correction burn 3), la última maniobra importante antes de la reentrada en la atmósfera terrestre.

"Colocar la nave espacial en la actitud correcta para la maniobra trajo bastante luz solar a la cabina y permitió a la tripulación disfrutar de vistas más espectaculares de la Tierra creciendo más grande en las ventanas de Orión".



Mundo 12:55 PM Artemis II enciende el sistema de corrección de trayectoria para su regreso a la Tierra La misión Artemis II encendió el sistema de corrección de trayectoria para su regreso a la Tierra, luego de su viaje a la orbita de la Luna.