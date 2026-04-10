Colombia elevó al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Ecuador, en respuesta a la misma medida adoptada por Quito en medio de una crisis diplomática, informó el Ministerio de Comercio.

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Los países vecinos enfrentan una disputa motivada por los reproches del presidente ecuatoriano Daniel Noboa a su homólogo Gustavo Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen en la frontera.

Ecuador subió los aranceles del 50% al 100% el jueves, lo que motivó que Petro ordenara el retorno "inmediato" de su embajadora a Bogotá.

"Desde el gobierno del presidente Petro hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos", declaró la ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, citada en un comunicado de la cartera con el anuncio de la medida.

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