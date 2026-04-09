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Ecuador subirá los aranceles a las importaciones colombianas del 50 % al 100 % a partir del próximo 1 de mayo, en una nueva escalada de la guerra comercial entre ambos países iniciada por el presidente ecuatoriano, , con el objetivo de presionar a a reforzar la seguridad en la frontera para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció este jueves en un comunicado que la "tasa de seguridad" impuesta a Colombia por la Administración de Noboa se elevará "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".

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"Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", continuó el escrito.

El mandatario colombiano,, declaró que esto "es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí.

"La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza"

La guerra comercial

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó con la imposición de aranceles del 30 % desde el 1 de febrero, que posteriormente se elevaron al 50 % desde el 1 de marzo.

El intercambio comercial era en los últimos años de unos 2 mil 800 millones de dólares, con una balanza negativa para de alrededor de 900 millones.

La escalada arancelaria fue acompañada de otras sanciones recíprocas en materia energética.

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Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que necesita el suministro de electricidad colombiana cuando tiene déficit de generación para atender la demanda interna.

Ecuador respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos que opera la estatal ecuatoriana Petroecuador.

Este anuncio se produce días después de que el presidente colombiano asegurara que el exvicepresidente correísta Jorge Glas era un "preso político", unas declaraciones que Noboa catalogó como un "atentado contra la soberanía", motivo por el cual llamó a consultas al embajador de Ecuador en Bogotá.

"Ahora que intentan reinventar al 'preso político', quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional", publicó Noboa en su cuenta de X.

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La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, adelantó este miércoles que las mesas técnicas entre ambos países previstas para la próxima semana se habían "suspendido" hasta "encontrar un ambiente propicio y de buena voluntad" para el diálogo.

Glas se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro, con la que Noboa busca replicar en Ecuador el modelo carcelario implantado en El Salvador por Nayib Bukele, donde cumple una pena de ocho años de cárcel por cohecho y asociación ilícita y otra de 13 años por malversación de fondos públicos.

El exvicepresidente fue recapturado hace dos años, cuando Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito después de que el le hubiese otorgado asilo diplomático al considerarlo un preso político.

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