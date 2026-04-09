La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela designó este jueves al abogado Larry Devoe como el nuevo fiscal general del país sudamericano, cargo que venía ejerciendo de manera temporal desde febrero pasado cuando renunció Tarek William Saab, en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía.

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