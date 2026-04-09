La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos presentaron este jueves un protocolo de actuación para denunciar por vía telefónica posibles casos de trata de personas en el marco del Mundial de futbol de este año en México, donde el 99% de casos "pasan desapercibidos" para las autoridades, según alertaron los promotores de la campaña "Mundial Sin Trata".

Para combatir este delito, que podría verse agravado en el país norteamericano durante los meses del torneo deportivo-junio y julio-, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México (UNODC) suscribió una alianza con asociaciones de la sociedad civil y empresas como Uber para establecer protocolos y formar a "ciudadanos claves" por su oficio, como personal de aerolíneas, recepcionistas de hoteles o conductores.

"La experiencia internacional es muy clara: los megaeventos deportivos generan condiciones que las redes de trata aprovechan muy desafortunadamente", alertó la titular de programas de UNODC en México, Nayely Sánchez, en su intervención ante los medios de comunicación.

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Según explicó, este proyecto "habla a quienes están alrededor de las víctimas", como "al conductor que recoge a alguien en el aeropuerto, a la recepcionista del hotel que nota algo extraño, al personal de salud que atiende una persona que no puede hablar".

El protocolo consistirá en claves de formación para identificar patrones ante un posible caso de trata y una línea de teléfono segura (800 55 33 00) para denuncias anónimas proporcionado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, organismo que acompañará judicialmente cada caso y dará traslado a las autoridades.

Por el momento, se han incorporado los cerca de 300 mil conductores de Uber en México, quienes recibirán conocimientos para poder identificar situaciones vinculadas a la trata de personas.

No obstante, los promotores precisaron que la iniciativa se dirige a toda la ciudadanía.

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La presidenta de la organización Sintrata, Mariana Ruenes, explicó que hay varias preguntas para hacerse para verificar una posible situación de trata, entre las que destacó la existencia de una "situación de control", que una persona hable en nombre de otra y la vigile o si un tercero retiene los documentos de identidad.

"Lo que siempre les decimos es a la gente tomar notas de todo lo que se observa, incluso lo que se escucha, porque también ahí puede haber indicios de que hay una relación de deudas, una relación de control", incidió.

El objetivo combatir la trata en el ámbito de la explotación sexual de mujeres y niñas -el 70 % de las víctimas de trata son mujeres en México, dijo-, quienes "son las principales poblaciones que se han usado afectadas con este tipo de eventos deportivos".

Durante el Mundial, los "focos rojos" de México en este delito son las tres ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), donde va a haber un "flujo más alto de movilidad", agregó Ruenes.

Organizaciones como Uber, la plataforma turística Airbnb, la ONG Save The Children y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se han sumado a esta campaña.

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