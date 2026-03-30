La senadora del Partido Acción Nacional, Laura Esquivel Torres, hizo un llamado al gobierno federal y al Senado de la República a tomar medidas para detener uno de los riesgos más graves en México y en el mundo, que es la violencia y la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes, durante el Mundial de Futbol 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora por Michoacán solicitó que se apruebe en el pleno del Senado la iniciativa de la diputada panista Tania Palacios Kuri para que en los hoteles toda persona mayor de edad que pretenda entrar a una habitación con un menor de edad tenga la obligación de comprobar el parentesco, la tutela o la patria potestad.

Además, informó que presentó un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República, que implementen campañas nacionales de prevención, detección y denuncia contra los delitos de trata mundial.

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También pedirá, mediante un punto de acuerdo, a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, aplicar los instrumentos de cooperación con Estados Unidos para que echen a andar nuevamente el programa Angel Watch Center y tengan colaboración directa con la Interpol, a través de su herramienta ICSE, con el fin de identificar agresores o depredadores sexuales que intenten ingresar a nuestro país para que se le boletine o se le prohíba la entrada

“Los números ahí están. En el Mundial de Sudáfrica, que fue en 2010, las denuncias por abuso sexual infantil aumentaron un 30 por ciento. En Brasil, en 2014, las denuncias se incrementaron en más del 40 por ciento. Entonces, es claro que este tipo de eventos tienen un riesgo. Y nosotros, el Senado, el gobierno, tenemos la obligación de actuar a tiempo, de prevenir, no de castigar, porque cuando se trata de nuestras niñas y niños, llegar tarde también es fallar”, puntualizó.

La senadora Laura Esquivel denunció que en el extranjero se venden paquetes turísticos para visitar México, que incluyen menores de edad.

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“Ahorita, en este momento que tú y yo estamos hablando, un adulto en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, se puede estar metiendo a una página para comprar sus boletos a un partido de futbol. Y llegan a México y les tienen todo servido, es el ‘all inclusive’, el boleto para el partido, la habitación de hotel y uno de nuestros niños y niñas. Desgraciadamente así es y eso es lo que tenemos que evitar”.

La senadora panista destacó que de acuerdo con cifras que dio a conocer la Fundación Freedom, a nivel mundial hay 49.6 millones de víctimas de trata de personas, de las cuales alrededor de 12.3 millones son niñas y niños, mientras que 1.7 millones de menores de edad sufren explotación sexual a nivel mundial. Dijo que la trata de menores en México es un fenómeno muy grave.

“Es gravísimo, tenemos de los primeros lugares a nivel mundial, estados como Quintana Roo, ciudades como Acapulco, Puerto Vallarta, son paraísos para los depredadores sexuales. Por eso es que tenemos que ir cerrándoles las oportunidades hasta que sepan que en México no pueden venir y cometer esos delitos y no pasa absolutamente nada, lo tienen demasiado fácil, desgraciadamente. Necesitamos empezar a que sea más complicado y que aprendan que no pueden venir a México a hacer eso”, resaltó.

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