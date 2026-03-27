La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el fin de darle seguimiento a proyectos implementados en dicha entidad.

A través de su cuenta de X, Lezama compartió una foto con la Mandataria federal y algunos datos acerca del encuentro. "Revisamos avances, alcances y prioridades para asegurar que continúen maximizando el beneficio para nuestro pueblo".

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De acuerdo con ella, la coordinación entre gobiernos federal y estatal permite consolidar iniciativas e inversiones, las cuales contribuyen a la prosperidad compartida y generan oportunidades.

"Agradecemos a nuestra Pdta. Claudia Sheinbaum Pardo por el acompañamiento, respaldo y apoyo a nuestro pueblo quintanarroense que tanto la quiere; seguimos trabajando por un estado más próspero, justo y con bienestar para todas y todos", concluyó.

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