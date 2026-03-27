Claudia Sheinbaum desea suerte a México contra Portugal y lamenta que no viene Cristiano Ronaldo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deseó “buena vibra” a la Selección Mexicana, ante su partido contra Portugal este sábado 28 de marzo en la reapertura del Estadio Banorte de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el Estadio Banorte “está quedando muy bien”, aunque lamentó que para el partido México-Portugal no venga Cristiano Ronaldo.

“Por cierto, no viene Cristiano Ronaldo”, expresó.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con la selección de Portugal. FOTO: EFE

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“¿Su pronóstico, Presidenta?”, se le preguntó. “Tiene que ganar la Selección, les deseamos mucha suerte, siempre buena vibra a la Selección”, respondió.

Explicó que el Estadio Banorte es privado y corresponde a sus dueños remodelarlo, aunque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha realizado acciones alrededor del lugar para facilitar el tránsito y seguridad de las personas asistentes.

Agregó que el gobierno federal ha apoyado con recursos al gobierno de la Ciudad de México para concretar obras, entre otras, de iluminación, senderos seguros, mejora de vialidades, puentes peatonales y acceso a agua potable.

La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó que “no hay suficiente estacionamiento” en el Estadio Banorte, por lo que se implementó transporte para que las personas asistentes puedan llegar al partido México-Portugal, siguiendo acciones implementadas para la Fórmula 1.

“Les pedimos que estén atentos a estas indicaciones que ha dado el gobierno de la Ciudad para que no haya mucho tráfico al llegar al Estadio y al salir; que realmente quienes ya tienen boleto para llegar, puedan utilizar estos mecanismos que son seguros”, comentó.

claudi