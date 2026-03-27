Bolivia se prepara para enfrentar a Irak por el boleto al Mundial 2026: “No debemos dejar pasar esta oportunidad”

Este jueves la Selección de Bolivia dio el primer paso para cumplir el sueño de millones de personas que quieren ver a su país clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Tras la sufrida victoria sobre Surinam en el estadio BBVA de Monterrey, los integrantes de La Verde compartieron sus emociones y al mismo tiempo, la mentalidad con la que se preparan para enfrentar a Irak el próximo martes 31 de marzo en la gran final del repechaje.

“Es una sensación de mucho orgullo, creo que esta selección representó a un país entero. 12, 13 millones de bolivianos que estuvieron con nosotros en todo momento, creo que hoy dimos un mensaje a nuestra patria que a pesar de cualquier adversidad tenemos que estar firme en nuestros objetivos y eso se demostró. Esto es para ellos, que sientan el orgullo de ser bolivianos y lo disfruten”, declaró el capitán Luis Haquín al terminar el partido.

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Por un momento, Bolivia vio de cerca la posibilidad de quedar eliminados en manos de Surinam; sin embargo, Moisés Paniagua y Miguel Terceros le devolvieron el alma a millones de bolivianos con una remontada que recordarán por siempre.

“Esto es alto nivel, es la Copa del Mundo, es una locura, un sueño, todos dan la vida por jugar un Mundial y eso es lo lindo. El boliviano lo disfrutó mucho más y espero sea un espectáculo para todos”, agregó Haquín.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la preparación de cara al partido con Irak, el futbolista del Al-Tai mencionó que “nosotros tenemos que estar tranquilos, primero pensar en descansar, tenemos que ser responsables con la ilusión que generamos en la gente, cuidar esa ilusión, y debemos recuperarnos porque el martes tenemos una final”.

El presidente de la Federación Boliviana de Futbol, Fernando Costa, se mostró contento por la clasificación al siguiente partido y remarcó que fue una “victoria sufrida pero victoria al final, toda Bolivia festeja. Ahora solo falta un pasito, el más importante, y vamos a dejar todo en la cancha. Los bolivianos siempre sufrimos, por eso nos va bien. La Selección une a todos los bolivianos”.

El mediocampista boliviano Robson Matheus, manifestó que “estamos muy orgullosos, Dios permita nos subamos el martes al tren que nos lleve al Mundial. Sabíamos que no podíamos bajar los brazos porque 11 millones de bolivianos están con esperanza en nosotros y eso nos hizo salir adelante”.

FOTO: Bolivia supera a Surinam y se ilusiona con la Copa del Mundo - DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/ EL UNIVERSAL

El director técnico de Bolivia, Óscar Villegas, se mostró más cauto y aunque festejó el triunfo, reconoció que viene el partido más importante.

“Estamos contentos por el objetivo logrado hoy, y enfocados de que lo que viene es más duro y este plantel joven ha mostrado que puede luchar, ser protagonista y cada vez más maduro, más fuerte, pensamos que no debemos dejar escapar esta oportunidad”, declaró Villegas.

BOLIVIANOS SE RINDEN ANTE EL GIGANTE DE ACERO

En el primer compromiso mundialista en el Gigante de Acero, más de 33 mil aficionados vivieron la fiesta en paz y armonía, con un ambiente digno del torneo de naciones más importante. Cánticos por cada país, banderas de Bolivia y Surinam en todas partes, fueron los adornos al espectáculo ofrecido en el campo de juego, que lució en perfectas condiciones.

“Estoy impactado por el estadio, que es de primer nivel, estadio que será mundialista y además es un lujo estar en este país, desde que llegamos nos hicieron sentir en casa y nuestra gente está segura, saber que están bien nos llena de felicidad”, mencionó Haquín.

Juan Godoy, por su parte, se rindió ante el hogar de los Rayados de Monterrey.

“Espectacular la cancha, felicitar a México por este estadio, es la primera vez que jugamos en un estadio tan lindo así que esperemos que podamos lograr acá el objetivo final que es clasificar a la Copa”, expresó.