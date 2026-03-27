El Coloso está listo para su reapertura

La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de 21 largos y caóticos meses, el Estadio Azteca —hoy llamado Banorte— reabrirá mañana sus puertas, para recibir el encuentro entre México y Portugal, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo.

Con detalles que ultimar y algunas zonas por pulir, el histórico recinto se declara listo para su ansiada reinauguración. Fueron más de tres millones de horas trabajadas para culminar la obra que continuará luego de la visita de la selección lusitana.

A estas alturas de la modernización, ya son 270 trabajadores por día los que acuden al Coloso de Santa Úrsula para continuar con las tareas finales del inmueble, que aumentó su aforo a 87 mil 500 espectadores y se espera tenga su primer lleno mañana por la noche, con el equipo dirigido por Javier Aguirre como protagonista.

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El que será tres veces mundialista da la bienvenida con pantallas sobre la legendaria estructura gris, el letrero del banco que patrocina —en grande— y anuncios digitales que señalarán dónde están los lugares asignados de cada uno de los asistentes.

“Para mí, es un 100 por ciento. Habrá quienes digan lo contrario, pero cada quien juzgará. Es un orgullo recibir otro Mundial; esta ciudad y su gente se lo merecían. No tienen una idea de cómo lo peleamos”, declaró Félix Aguirre, director general adjunto del Estadio Banorte.

Ahora que el recinto tendrá como locales al América, al Cruz Azul y al Atlante después de la Copa del Mundo, cada equipo tendrá su vestuario y Aguirre asegura que cada rincón será de primer mundo, para los equipos anfitriones del renovado Coloso de Santa Úrsula, el cual se renueva para estar a la altura de los mejores en el planeta.

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“Emilio [Azcárraga] está muy tranquilo. Siempre colaboró con nosotros, inspecciona y está al pendiente de la obra. Está contento con los resultados”, agregó.

Después del México vs Portugal de mañana, las Águilas del América chocarán frente a La Máquina del Cruz Azul, el sábado 11 de abril. Otro gran ensayo, a dos meses de la inauguración de la Copa del Mundo.