Guadalajara ha tenido un maravilloso Clausura 2026 de la Liga MX, certamen en el que, de la mano de Gabriel Milito, ha logrado consolidar un estilo de juego que ha despertado grandes expectativas entre su afición.

El conjunto rojiblanco no solo ha mostrado solidez futbolística, sino que además se ha colocado como líder del torneo, situación que ilusiona a los seguidores del Rebaño.

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El buen paso del estratega argentino también se reflejó en las redes sociales, donde los aficionados aprovecharon una publicación del club para pedir el regreso de uno de sus jugadores más queridos en los últimos años.

Se trata de Orbelín Pineda, exjugador rojiblanco que recientemente cumplió años y fue felicitado por la institución, gesto que provocó una avalancha de comentarios solicitando su contratación.

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“Ya anúncienlo, cabrones”, “Ya duerme en Verde Valle” y “Ojalá y vuelva después del Mundial” fueron algunos de los mensajes dirigidos al mediocampista, quien durante su etapa en Chivas y bajo las órdenes de Matías Almeyda fue pieza clave para conquistar en 2017 el título de Liga MX y la Copa MX.

Tras esas actuaciones, Pineda dio el salto al futbol europeo, donde volvió a encontrarse con Almeyda para brillar en el balompié griego. No obstante, actualmente no atraviesa su mejor momento, una situación que ha generado inquietud de cara a la Copa del Mundo de 2026, especialmente por el impacto que pueda tener en su nivel competitivo.