La Selección Mexicana suma a Oswaldo Sánchez y Ricardo Osorio para el duelo de leyendas ante Brasil

México será escenario de grandes eventos deportivos con miras al arranque de la Copa del Mundo de 2026, y uno de los más destacados será el duelo de leyendas entre la Selección Mexicana y Brasil, que se disputará en la cancha del emblemático Estadio Azteca.

Con la cercanía del encuentro, pactado para el próximo 19 de abril, comienzan a revelarse más detalles sobre los futbolistas que representarán a ambas naciones. Las figuras se darán cita en el histórico inmueble para celebrar al futbol y ofrecer un momento muy especial a los aficionados.

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Tras un periodo de negociaciones, México confirmó de manera oficial la incorporación de dos nombres de peso para este compromiso: Oswaldo Sánchez, arquero mundialista en Alemania 2006, y Ricardo Osorio, defensor con experiencia en el futbol alemán.

La llegada de ambos refuerzos fortalece la zona defensiva del combinado nacional y se suma a un plantel que ya cuenta con históricos como Pavel Pardo, Jared Borgetti, Rafael Márquez y Jesús Corona, quienes también formarán parte del espectáculo.

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Por su parte, Brasil adelantó la participación de Juninho Paulista y Djalminha, quienes se unen a figuras de talla mundial como Adriano, Marcelo, Kaká y Ronaldinho. Este último regresará a México tras su paso por la Liga MX con Querétaro, etapa en la que el Estadio Azteca se rindió ante su talento.