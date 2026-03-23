Sinha celebra el llamado de Paulinho a la selección de Portugal

Con una dosis de fortuna y como premio a su gran desempeño en la Liga MX, Paulinho, delantero estrella de los Diablos Rojos del Toluca y referente ofensivo del campeonato, fue convocado a la Selección de Portugal para la Fecha FIFA de marzo.

El llamado del atacante, quien presume un bicampeonato, se dará en un marco ideal, ya que formará parte del combinado luso que enfrentará a la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Azteca. Esta convocatoria fue celebrada por Antonio Naelson Matías, conocido deportivamente como Sinha, exjugador escarlata y actual dirigente del club, quien aplaudió ver a uno de sus futbolistas atravesar un momento tan especial.

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"Acá, en el seno del club, la verdad es que todos estamos muy felices por él. Ayer, cuando nos confirmaron la noticia de manera más concreta, todos reaccionaron con alegría: el grupo de jugadores, el equipo en general y la gente del club. Todo mundo aplaudió y se puso muy contento por él, porque se lo merece. Es alguien que ha hablado con hechos, no con palabras", comentó en entrevista con FOX Sports.

El también exfutbolista del Tricolor y mundialista en Alemania 2006 agregó que le pidió al delantero disfrutar de la experiencia, misma que lo acerca al sueño de disputar la Copa del Mundo de 2026.

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"Paulinho es alguien muy parecido a mí: hablamos poco, somos de pocas palabras. Solo le dije que disfrute, que es algo que tiene bien merecido y que va a jugar en un estadio maravilloso. Fue lo único que le comenté: que disfrute el momento y que el propio momento determine lo que venga después", finalizó.