Luis Fernando Tena deja el banquillo y Guatemala lo sustituye para la Fecha FIFA

El futbol se detiene en todo el planeta para dar paso a una de las últimas Fechas FIFA previas al arranque de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Esta ventana internacional será clave para las selecciones, que buscan afinar detalles y encontrar sus mejores versiones frente a rivales que representan, en distintos niveles, un reflejo de los desafíos que podrían enfrentar en la justa mundialista.

Un claro ejemplo es Guatemala, selección que se quedó muy cerca de lograr su clasificación en las eliminatorias de la CONCACAF y que, pese a observar el Mundial a la distancia, aprovechará estos días para medirse ante Argelia, en un partido amistoso que se disputará en Italia.

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El encuentro permitirá al representativo centroamericano evaluar su crecimiento real frente a un rival de otra confederación. Sin embargo, el compromiso no contará con la presencia de Luis Fernando Tena, histórico entrenador mexicano, quien no podrá estar en el banquillo acompañando a sus dirigidos.

De acuerdo con información proporcionada por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, Tena —ganador de la medalla de oro con México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012— se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a una cirugía de vesícula, situación que lo mantendrá alejado de las canchas durante algunas semanas.

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Ante este escenario y con el partido ya programado, la responsabilidad recaerá en otro mexicano: Salvador “Chava” Reyes, auxiliar técnico del equipo, quien será el encargado de dirigir al conjunto chapín y liderar la búsqueda de un resultado positivo en este importante compromiso internacional.