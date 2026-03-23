Turco Mohamed reacciona a convocatoria de Paulinho con Portugal: "Es muy merecida"

México y Portugal jugarán un partido amistoso este sábado 28 de marzo, sobre la cancha del estadio Azteca.

Este encuentro, entre tricolor y lusitanos, servirá como reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Por tal motivo, el juego será más que especial; además, servirá como preparación para ambas selecciones, rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Aunque, no contará con uno de los principales atractivos que se esperaban, desde que se confirmó este duelo.

Cristiano Ronaldo no podrá jugar con la escuadra de Roberto Martínez, ya que no se ha podido recuperar de la lesión muscular que sufrió en Arabia Saudita.

Por tal motivo, CR7 ni siquiera fue considerado en la lista de Portugal; sin embargo, la mayoría de sus compañeros, de gran nivel, sí viajarán a nuestro país.

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Uno de los nombres que más llamó la atención, por su ausencia, en la convocatoria los Lusos fue el de Paulinho.

El centrodelantero del Toluca no fue considerado por el timonel portugués, en un principio.

No obstante, las bajas de Rodrigo Mora (Porto) y Rafael Leao (Milan) provocaron que el tricampeón de goleo de la Liga MX fuera incluido de última hora.

De esta manera, el futbolista de los Diablos Rojos se unirá a sus compañeros en Cancún, donde su selección se prepara para enfrentar a México el próximo sábado.

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Sobre la convocatoria de Paulinho, su director técnico, Antonio Mohamed, habló al respecto en conferencia de prensa, luego del empate (1-1) del Toluca con el Pachuca en la Jornada 12 del Clausura 2026.

"Ya lo felicitamos, nos pone muy contentos; muy merecido [su llamado] y ojalá que pueda hacer su trabajo", declaró el Turco.

Sin embargo, el entrenador bicampeón del futbol mexicano aceptó que su grupo de jugadores necesita tomar un respiro para encarar el cierre del semestre, pero mantiene el "optimismo", ante las bajas por lesión que ha sufrido su Toluca.

"Tenemos que descansar porque tenemos siete semanas sin parar, venimos de semanas intensas, de viajes, así que a descansar; [tendremos] entrenamientos tranquilos y [vamos] tratar de prepararnos para el cierre, cada vez tenemos menos jugadores, pero intentaremos seguir compitiendo en los dos torneos", manifestó el Turco Mohamed.