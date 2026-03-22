Paulinho reaccionó a su convocatoria con Portugal: "Es un momento muy especial"

Este domingo, mientras Toluca y Pachuca daban cierre a la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la Federación Portuguesa de Futbol anunció a través de un comunicado en su página web que el delantero de los Diablos, Paulinho, será convocado por Roberto Martínez para los partidos amistosos de su país contra México y Estados Unidos.

Inicialmente, cuando se presentó la lista de convocados para esta fecha FIFA, el tricampeón de goleo de la Liga MX no estaba contemplado por Martínez; sin embargo, sus colegas Rafael Leao y Rodrigo Mora se dieron de baja de la lista y su lugar lo tomó Paulinho.

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Al terminar el partido contra Pachuca, Paulinho reaccionó ante los medios de comunicación por su convocatoria y compartió su sentir.

"Quiero agradecer al Toluca y al país porque me recibió muy bien desde el primer momento. Para mi familia es un momento especial y no podría ser mejor", declaró.

Al ser cuestionado sobre la importancia de estar presente en la reinauguración del estadio Azteca, el delantero del Toluca compartió que "nunca jugué en el Azteca así que vamos a ver cómo es".

Paulinho confesó que no sabía que había sido convocado.

"Llegando al vestidor estaba con la cara de enojado y todavía no sabía que había sido convocado pero me ha cambiado la cara. Ahora estoy más feliz", agregó.

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"ESTOY MUY FELIZ" 🤩🔥



🇵🇹 Paulinho contó cómo se enteró de su convocatoria de último momento con Portugal.



El goleador jugará por primera vez en el Azteca. 🏟️ pic.twitter.com/rNLXjE0PDY — Futbol Picante (@futpicante) March 23, 2026

PAULINHO LANZA DARDO A LA LIGA MX

Al hablar del efecto que tiene la Liga MX en su carrera, Paulinho lanzó que "ustedes venden muy mal su liga porque es muy competitiva con buenos jugadores pero tienen que venderla mejor".

Finalmente, reconoció que "si estoy es porque lo merezco mucho. Había más jugadores que podían estar pero sin dudas es merecido".

Ahora, habrá que esperar para ver si Martínez dice darle minutos contra México o Estados Unidos.

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