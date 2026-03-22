César Montes anotó en su regreso con el Lokomotiv de Rusia

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Este domingo fue especial para el defensor mexicano, , quien regresó a las canchas después de una molestia muscular y lo hizo de la forma más especial: con gol para su equipo, el Lokomotiv de Rusia.

Por la jornada 22 del campeonato ruso, el Lokomotiv enfrentó al FC Akron Tolyatti y el 'Cachorro' fue el encargado de empezar la lluvia de goles con la que venció su equipo 5-1.

Al minuto 6, el zaguero de la Selección Mexicana "se disfrazó" de delantero y con una exquisita definición de primera intención, soltó un zurdazo dentró del área que se colgó en el ángulo superior derecho del arco rival.

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Este fue su segundo gol con el Lokomotiv esta temporada y curiosamente, fue contra el mismo rival.

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