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Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de vuelta del Clausura 2026?

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El próximo domingo 17 de mayo, el futbol mexicano conocerá a los dos equipos que jugarán la final del Clausura 2026.

Los , las Chivas, el Cruz Azul y el Pachuca están a 90 minutos de alcanzar la disputa por el título de la Liga MX.

Luego de dos intensos partidos de ida, las dos eliminatorias están abiertas, ya que ningún equipo logró obtener una amplia ventaja.

El Rebaño y la Máquina empataron (2-2), en el primer episodio de la serie, disputado en el estadio Banorte, por lo que ahora definirán al finalista en el Akron.

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Si el marcador global no se mueve, el conjunto de Gabriel Milito clasificará a la final, gracias a la posición en la tabla.

Los del Pedregal perdieron (1-0) con el Pachuca, en su visita al Hidalgo, por lo que deberán ganar sí o sí en el Olímpico Universitario para acceder a la disputa por el trofeo.

Efraín Juárez y sus dirigidos sólo necesitan una anotación para obtener el último boleto a la final, ya que su lugar en la clasificación les permite tener esa ventaja.

Los finalistas se definirán en los próximos días. Mientras tanto, los Pumas, las Chivas, el Cruz Azul y el seguirán soñando con estar más cerca de conquistar el anhelado trofeo del futbol mexicano.

Cabe resaltar que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya reveló el nombre de los árbitros que impartirán justicia en los partidos de vuelta de las semifinales.

César Ramos y Daniel Quintero fueron los silbantes elegidos para estar en los segundos capítulos de estas eliminatorias.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX?

  • Chivas vs Cruz Azul
  • Fecha: Sábado 16 de mayo
  • Hora: 19:07
  • Estadio: Akron
  • Transmisión: Amazon Prime

  • Pumas vs Pachuca
  • Fecha: Domingo 17 de mayo
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Transmisión: Azteca 7/Canal 5/ TUDN/ViX Premium

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