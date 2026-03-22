Aficionado explica por qué agredió a su hijo en el Monterrey vs Chivas

El triunfo de Chivas ante Monterrey en la Jornada 12 del Clausura 2026 confirmó el gran momento del líder del torneo.

El equipo rojiblanco mostró contundencia en los momentos clave del partido y con el resultado alcanzó su décima victoria para mantenerse firme en la cima.

Uno de los nombres propios de la noche fue Armando González, quien volvió a aparecer en el marcador para llegar a 10 goles en el campeonato y colocarse entre los máximos anotadores. Su aporte ha sido determinante en la campaña de Chivas, que ha encontrado en su delantero una referencia constante en el ataque.

A su rendimiento se sumó el de otros jugadores que aprovecharon los espacios y marcaron diferencia en el trámite del encuentro.

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Sin embargo, el cierre exigió nervios de acero. Monterrey reaccionó y puso contra las cuerdas al visitante, pero Raúl Rangel se convirtió en la figura al detener un penalti en el último minuto y asegurar los tres puntos para el Rebaño.

Pero más allá del resultado, llamó por demás la atención lo que ocurrió al término de partido entre los aficionados de ambos equipos.

Por un lado, los aficionados de Rayados al golpear a fans rojiblancos en los alrededores del Estadio BBVA; y por el otro, la polémica escena que protagonizó un fanático al ser captado mientras golpeaba a su acompañante y luego agrediera a un reportero que lo grabó.

En el primer video que se compartió, se observa a un hombre golpear a un joven tras la atajada de penalti de Raúl Rangel, lo que generó indignación inmediata. Sin embargo, el propio protagonista aseguró que no se trató de una agresión a un desconocido, sino de un acto de reprimenda hacia su hijo.

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De acuerdo con su explicación en redes, el usuario identificado como @agmatias respondió a una publicación del periodista Ricardo Cariño, quien difundió el video.

El aficionado afirmó que su hijo lanzó cerveza hacia otros seguidores en pleno estadio, justo en el momento de la jugada decisiva de Rangel. Según su relato, su reacción fue un regaño enérgico ante la conducta del menor.

"No agredí a nadie Ricardo. No seas tan mal periodista. Es mi hijo. Mi hijo cometió un terrible error y lanzó cerveza en la atajada del penal. Lo regañe efusivamente y tuve que calmar los ánimos de varios Rayados. Le pedí al que grababa que dejara de grabar a mi hijo y se burló", escribió el aficionado.

El incidente ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos consideran que el padre actuó para corregir una conducta inapropiada, otros cuestionan la forma en que lo hizo y señalan que la violencia no es justificable.

También ha generado debate la confrontación con el reportero que captó el momento, pues el aficionado asegura que pidió detener la grabación sin éxito.

Nada que lamentar. Mi hijo aprendió una enorme lección.

Ganar no justifica burlarse de nadie más.



Reprendí con mucha efusividad el novato, inmaduro y pésimo comportamiento de mi hijo y se que aprendió la lección. Me molestó mucho su accionar.



Fin del tema.

Besos a todos — Yusé (@agmatias) March 22, 2026

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