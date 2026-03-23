México vs Portugal: ¿Cuál es la diferencia del valor de plantillas entre ambas selecciones?

El próximo sábado 28 de marzo, la Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Portugal sobre la cancha del estadio Azteca, en lo que será la reinauguración del histórico inmueble.

Como parte de su preparación, rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA de 2026, el Tricolor y los Lusos estarán midiendo fuerzas en el Coloso de Santa Úrsula.

La escuadra de Javier Aguirre y la de Roberto Martínez jugarán su primer partido amistoso de la Fecha FIFA de marzo en la Ciudad de México, antes de que viajen a Estados Unidos para disputar el segundo.

México llega a este compromiso con una racha de tres victorias consecutivas (Panamá, Bolivia e Islandia), por lo que atraviesa un mejor momento que en el cierre de 2025.

Aunque, es una realida que Portugal será su primera prueba de fuego, ya que se tratá de uno de los principales candidatos a levantar el trofeo del siguiente Mundial.

Por tal motvio, el Vasco sacará grandes conclusiones después del duelo del próximo sábado en el Azteca.

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Por su parte, los Lusos disputarán su primer amistoso luego de las Eliminatorias de Europa (UEFA), por lo que también será de ayuda para observar varientes y a diferentes futbolistas.

Su último partido lo jugaron a mediados de noviembre, cuando le pasaron por encima (9-1) a Armenia, en condición de local.

El cotejo entre México y Portugal tendrá el asterisco de que Cristiano Ronaldo no estará disponible, ya que ni siquiera fue convocado por Roberto Martínez.

El Comandante sufrió una lesión muscular con el Al-Nassr, por lo que no entró en la lista y se perderá los dos juegos, con el objetivo de que logre recuperarse al 100% fisícamente y esté listo antes de arranque la justa mundialista.

No obstante, los Lusos vendrán a nuestro país con una impresionante constelación, por lo que el encuentro sigue siendo más que atractivo.

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¿Cuál es la diferencia del valor de plantillas entre México y Portugal?

La diferencia del valor de ambas plantillas entre México y Portugal es abismal.

La realidad es que el Tricolor está lejos de los grandes potencias del futbol a nivel mundial porque no cuenta con futbolistas de élite.

De acuerdo con Transfermarkt, el precio del plantel lusitano es de 1,045.82 millones de dólares.

Mientras que el de Javier Aguirre, apenas tiene un costo aproximado de 176 millones de dólares.

Es decir, la diferencia del valor entre ambas selecciones es de 869.82 millones de dólares.

Para dimensionar el costo de la plantilla de Portugal, basta con detallar que sus dos jugadores más caros, juntos, valen más que toda la Selección Mexicana.

Vitinha y Joao Neves, ambos del Paris Saint Germain, tienen un precio de 127.66 millones de dólares cada uno.

Mientras que el futbolista más caro del Tricolor es Johan Vásquez, con apenas 15.09 millones de dólares.