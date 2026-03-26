Usuarios padecen de largas esperas e incluso algunas unidades del Tren Ligero presentan alta afluencia, además de Calzada de Tlalpan registra tráfico vial, a dos días de que el estadio Banorte sea reinaugurado.

“No sé qué pasa. No avanzan tan rápido las unidades. Hace mucho calor y realmente es fastidioso. Pero tampoco hay muchas opciones, irse en taxi o camión tampoco es garantía, está saturado y hay tráfico. Me gastaría más tomando un Uber”, señaló Abril Solórzano.

“Hice de Tasqueña a Huipulco, como 50 minutos en camión. Está cargada la zona. Yo creo que mientras más se acerca el día de la inauguración, más pesado estará”, comentó Álvaro Gómez.

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Será este sábado cuando se lleve a cabo la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula y calzada de Tlalpan es una de las vialidades que conecta, además de que el Tren ligero es uno de los principales medios de traslado para arribar al recinto.

Caos vial y alta afluencia presenta calzada de Tlalpan. Foto: Fernanda Rojas / El Universal.

“Ahorita es un caos, por las obras que se realizan en Tasqueña que está cerrado . En camión o en Tren es cansado , porque también hay que bajarse en Las Torres para tomar RTP, es un lío", sostuvo María.

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jecg