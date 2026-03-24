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Siete de los 12 bajopuentes de que están en rehabilitación estarán listos antes de que inicie el Mundial de junio próximo, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa este martes, la mandataria capitalina aseguró que son 12 bajopuentes que serán mejorados y restaurados este año, pero únicamente siete estarán listos antes de la , mientras que el resto necesitan de reforzamiento estructural, por lo que aún no se inicia con las obras.

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“De esos 12, siete van a concluirse y los demás están en reforzamiento estructural, que requerían los bajo puentes, y por eso es que no han iniciado, no se ha hecho toda la remodelación que necesitamos que se haga, hasta que no concluya el reforzamiento estructural que requerían estos bajo puentes”, dijo.

Brugada Molina reiteró que no se buscará que desaparezca el comercio en estos puntos, sino que se entregarán apoyos de Fondeso a los comerciantes, mientras que en otros se implementará la perspectiva de las Utopías.

En noviembre del año pasado, la mandataria capitalina anunció la rehabilitación de 12 de los 34 bajopuentes de esta vialidad, algunos que contarán con espacios culturales, lúdicos o de cuidados; además, se comprometió a poner vigilancia las 24 horas.

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dmrr/cr

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