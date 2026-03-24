La diputada local, aliada de Morena, Diana Sánchez Barrios presentó una iniciativa para reconocer en la Constitución Política de la Ciudad de México, como una modalidad legítima del derecho al trabajo, el comercio en vía pública.

Su propuesta, que llamó ‘Chambeando ando constitucional’, busca modificar los artículos 10, 12 y 13 para establecer, entre otras cosas, que el comercio popular en vía pública forma parte de la economía urbana y contribuye al desarrollo comunitario. “En consecuencia, las y los comerciantes populares son titulares de derechos como el acceso a condiciones justas, no discriminación y seguridad jurídica, así como de obligaciones vinculadas al orden público”.

Asimismo, se precisa que el derecho a la Ciudad garantiza el uso y disfrute del espacio público para el desarrollo de actividades económicas de subsistencia en condiciones de igualdad, incluyendo el comercio en vía pública.

Esta reforma incluye un artículo transitorio en el que se estipula que, una vez aprobada, el Congreso local tendrá un lapso de 180 días para establecer zonas especiales de comercio y de cultura popular.

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Sánchez Barrios precisó que con esta reforma no buscan invadir la Ciudad de comerciantes, sino ordenarlos.

“Lo importante es que va a haber un diálogo donde vamos a llegar a un gran acuerdo de cuáles van a ser esas las zonas especiales de trabajo, pero ya con quien lo vive, con quien sabe cuál es su necesidad, construirlo para que todas y todos ganemos. No se trata de invadir la Ciudad, no se trata de estar en lugares donde definitivamente sabemos que es imposible a veces estar, pero sí ordenarnos, sí lograr un impacto positivo a favor del comercio”, aseveró.

En este sentido, confió en contar con el respaldo de la bancada de la transformación para aprobar esta propuesta en lo inmediato pues, dijo, cerca de dos millones de personas en la Ciudad dependen directamente del comercio en la vía pública.

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“El objetivo es que esto se apruebe en lo inmediato porque ya es necesario. Ustedes ven el gran desborde que hay en la Ciudad del comercio, pues hay necesidad de la gente de salir a trabajar, y es mejor poner orden y acompañar la política pública que generosamente nuestra Jefa de Gobierno impulsó con este Consejo Constructivo para reordenar el comercio en el espacio público”, añadió.

Cientos de comerciantes informales se reunieron a las afueras del Congreso local para celebrar la presentación de esta iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

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