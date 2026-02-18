La Secretaría de Gobierno (Secgob) de la Ciudad de México aseguró que recuperará 282 tramos y 56 calles del Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a fin de mejorar el entorno urbano, la calidad de vida y la movilidad de los habitantes del perímetro A y B de la zona patrimonial.

Esto con una inversión de 27 millones 90 mil pesos, a través del programa Defensoras y Defensores del Espacio Público 2026, que busca mejorar la movilidad de 4 millones 805 mil 17 mujeres y 4 millones 404 mil 927 hombres.

Según lo publicado en la Gaceta Oficial este lunes, se recuperarán dichos espacios públicos por medio del ordenamiento y reordenamiento de la vía pública, con la creación de espacios alternativos de comercio.

Lee también El 30% de la basura que llega a Planta de Selección de Azcapotzalco va a rellenos sanitarios; piden correcta separación desde los hogares

Esto mediante la reubicación del comercio en predios que han sido previamente identificados como alternativa para su asignación al uso comercial.

La Secgob detalló que se garantizará que al menos el 50% de las plazas sean destinadas a mujeres, priorizando a aquellas en situación de vulnerabilidad o jefas de familia.

El documento señala que de igual manera se creará un padrón único de personas comerciantes y organizaciones, que permita contar con información desagregada por sexo, edad y grupo poblacional, para generar diálogo inclusivo y proponer acciones de ordenamiento y reordenamiento de las actividades en vía pública.

Lee también Aplazan audiencia contra sacerdote de Legionarios de Cristo acusado de violación a menor; defensa de víctima cuenta con 38 datos de prueba

Refiere que también se llevarán a cabo cinco mesas de trabajo para elaborar proyectos que respondan a las necesidades reales de las mujeres que realizan actividades comerciales en la vía pública.

La Secgob explicó que en 2022 la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en Vía Pública tenía registrados 11 mil 542 puntos de comercio informal en el Centro Histórico.

Programa Defensoras y Defensores del Espacio

Para ello, la Secgob lanzó la convocatoria para 400 trabajadores, entre coordinadoras y coordinadores de Brigadas; así como para defensoras y defensores del espacio público, cuyo trabajo será intervenir territorialmente en este ordenamiento.

Convocó a 20 coordinadores que recibirán dos ministraciones de 13 mil pesos en febrero y 10 ministraciones quincenales de 6 mil 500 de marzo a julio.

Los defensores recibirán dos ministraciones de 9 mil 500 pesos en febrero y 10 de 4 mil 750 de marzo a julio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses