La correcta separación de la basura desde los hogares es la parte más importante de todo el proceso para garantizar que la mayor cantidad de residuos sólidos sean reutilizados y no terminen en rellenos sanitarios, consideraron autoridades capitalinas.

Durante un recorrido por la Estación de Transferencia y Planta de Selección de Azcapotzalco, Roberto Castillo, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), y Ricardo Estrada, subdirector de Operación de Plantas de Selección, mostraron el procedimiento que realizan desde la recolección de residuos en los hogares hasta su última disposición en la planta.

30% de la basura que llega a Planta de Selección de Azcapotzalco se va a rellenos sanitarios; piden correcta separación desde los hogares. Foto: Especial.

Detallaron que reciben al día aproximadamente mil toneladas de basura en ese lugar que proviene principalmente de las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Explicaron que el 70% de los residuos sólidos que reciben se pueden reutilizar para convertirse en combustible o composta, y que el resto es lo que se envía a los rellenos sanitarios ubicados en el Estado de México.

“Es importante, como instruyó la jefa de Gobierno, ir disminuyendo la cantidad de residuos que mandamos a rellenos sanitarios. ¿Y cómo evitamos que las cosas se vayan a rellenos sanitarios? primero, disminuyendo los residuos que generamos en los hogares; si ya generamos este residuo, pues hay que ponerlo donde debe ir: lo orgánico con lo orgánico, los residuos reciclables con los reciclables, y los no reciclables con los no reciclables y entregarlos separados al camión de la basura”, comentó Roberto Castillo.

Y añadió: “Esta separación de residuos nos ayuda muchísimo a que todo el proceso de transformación de residuos que se va a dar después se pueda llevar a cabo de manera adecuada. Si se entrega todo revuelto ya no son residuos, ya es basura, porque ya no podemos recuperar valor de ahí. Cuando nosotros separamos de verdad contribuimos muchísimo, primero, a tener una ciudad limpia y segundo a volver a darle una segunda vida a los materiales”.

Ricardo Estrada coincidió en que la parte más importante de todo el proceso de separación de basura empieza desde los hogares, y aseguró que los residuos que las y los vecinos separan, no se revuelven en los camiones ni en la Planta de Selección.

“Creo que la separación desde la fuente, desde la ciudadanía, es lo más importante porque, a ver, te voy a poner un ejemplo, son dos millones de viviendas en la Ciudad de México, dos manos que trabajen por casa no se compara a 200 trabajadores que tenemos aquí, aunque tengamos máquinas y todo, no se comparan dos millones de ciudadanos realizando esta labor de separación; entonces, yo creo que es muy importante que lo hagan”, apuntó.

Cabe recordar que los residuos orgánicos se entregan a los camiones recolectores los martes, jueves y sábado; mientras que los reciclables y no reciclables los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Durante el recorrido se pudo observar la llegada de los camiones recolectores que al entrar son pesados, luego pasan a un área en donde descargan los desechos orgánicos que son enviados al Bordo Poniente para la generación de composta.

Posteriormente descargan los otros residuos que son enviados a una fosa y desde ahí una excavadora alimenta las transportadoras de la planta, en donde hay personas separando la basura más voluminosa, telas y PET.

En otra parte de esta estación, los residuos que ya no se pueden valorizar tan fácilmente son emplayados y enviados como combustible a las plantas cementeras.

