Mientras sonaba la alerta sísmica del Primer Simulacro del 2026 en la Ciudad de México, decenas de personas que estaban formadas para vacunarse contra el sarampión en el módulo instalado en la Alameda Central se mantuvieron en la fila, pues aseguraron que no querían perder su lugar, además asegurar que nadie les dio indicaciones.

"Lo que pasa es que ya llevo como 20 minutos aquí y para serte muy sincero pues no quería perder mi lugar, sí llevo un poco de prisa aunque me dieron chance en la chamba, pero a las 12:00 me tengo que regresar y voy con tiempo contado", dijo Gerardo Fuentes, quien desde las 10:35 horas llegó para aplicarse la dosis contra el sarampión.

Además señaló que no recibió indicaciones por parte del personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa). "No nos dijeron si teníamos que ir a algún lugar o si nos iban a respetar nuestro turno".

Lee también ¡No te espantes! Simulacro regional este 18 de febrero en CDMX y Edomex; sigue aquí el minuto a minuto

Asimismo, María de Jesús Contreras, quien ya estaba a tres lugares de pasar, comentó que "de todas maneras sabíamos que era un simulacro, y que no iba a pasar nada. Claro que hay que tomarlo con mucha seriedad pero aún así por hoy ya se sabía que era de prueba".

"Y ya estoy bien cerquita de pasar. La verdad es que también por eso no nos movimos los que estábamos aquí. Dije 'si ahorita alguien se sale de la fila pues todos nos ponemos de acuerdo, pero como nadie, pues no'", señaló la mujer.

Testimonios del simulacro sísmico 2026 en CDMX; ciudadanos no abandonan fila de vacunación en Alameda Central. Foto: Diego Simón

Agregó que "ayer vimos que las vacunas se acabaron bien temprano, entonces también pues da miedo. Que valga la pena la vuelta y la espera".

Lee también Recomendaciones para automovilistas durante simulacro; qué hacer al volante ante la alerta sísmica

En punto de las 11:00 horas, cuando frente al Palacio de Bellas Artes se escuchó "alerta sísmica; alerta sísmica", los candidatos a la vacunación contra el sarampión se mantuvieron en sus lugares. Se cubrían del sol que azotaba la Alameda Central y sacaban su celular para grabar el momento.

Sonreían y se volteaban a ver entre sí, y al notar que nadie se movía de su lugar, continuaban formados en la fila.

Por su parte, los trabajadores de la Sedesa sí se movieron algunos pasos del módulo de vacunación, sin quitar la vista de las dosis que se encontraban en un recipiente color azul.

Cinco minutos después, reanudaron la jornada de vacunación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL