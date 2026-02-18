El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) emitió una serie de recomendaciones para las personas que se encuentren manejando mientras se realiza el simulacro o se registra un sismo.

La SSC pidió a los conductores mantener la calma cuando se esté al volante y se escuche la alerta sísmica.

Identificar un sitio seguro para detener el automóvil.

Encender la radio para mantenerse informado de lo que está ocurriendo.

Cuando el temblor o simulacro haya concluido manejar a su destino.

La SSC recomendó que el uso de teléfonos sea sólo en caso de emergencia.

A los automovilistas se les sugirió, que en caso de sismos, mantenerse pendientes ante posibles réplicas.

Recomendaciones para automovilistas en caso de sismo. Foto: Especial

