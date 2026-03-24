Autoridades capitalinas reforzarán la presencia y verificación de establecimientos para que no haya incumplimientos en la operación de centros nocturnos en la zona de Coapa, esto luego de la balacera que se registró al interior del bar Makali, en en el cruce de Calzada Acoxpa y División del Norte.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, quien tras confirmar que personal de dicho bar fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de encubrimiento, afirmó que “desde ya se están tomando medidas en materia de seguridad y prevención” en ese y otros puntos de la capital.

“Va a haber un reforzamiento de presencia y vamos a estar trabajando también con las autoridades competentes, en lo que hace a la verificación de establecimientos, en esa y otras zonas relevantes, para cerciorarnos de que no haya ningún tipo de incumplimiento en cuanto a la operación de este tipo de giros, en esa zona y en otras”, dijo.

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En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario aseguró que se tiene una línea de investigación sólida sobre los presuntos responsables del caso, y se trabaja en coordinación por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para detener a los responsables y llevarlos ante la justicia “lo antes posible”.

Sobre esto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dio a conocer que en lo que va de este año, personal de esa dependencia, en coordinación con Invea, ha ido tres veces a esa zona de Coapa y se han clausurado nueve establecimientos, como parte del programa “La Noche es de Todos” y afirmó que es una de las zonas “donde hay más peticiones de la gente”.

Asimismo, dijo que el año pasado, en Tlalpan —incluyendo la zona de Miramontes y Coapa— se hicieron 31 operativos y se suspendieron 67 establecimientos mercantiles.

“A raíz de los hechos, estamos aquí en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para reforzar los operativos de La Noche es de Todos, en esta zona de Coapa”, indicó el secretario.

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