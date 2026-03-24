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Esta mañana por 10 minutos el presentó fallas en su sistema eléctrico, lo que llevó a usuarios a padecer en su traslado.

El informó a las 10:53 horas que el servicio se reanudó tras presentar una anomalía en su suministro eléctrico.

“Se detuvo la marcha de trenes por falta de suministro de energía. Se restablece el servicio y la operación es continua en ambos sentidos”.

Leer también:

En videos que circulan por redes sociales se observa a pasajeros descender por las vías y posteriormente caminar sobre las vías del Tren Ligero.

El STE señaló que la molestia a usuario fue breve pues el sistema comenzó a operar 10 minutos después de que se detuvo.

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cr

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