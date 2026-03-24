Esta mañana por 10 minutos el Tren Ligero presentó fallas en su sistema eléctrico, lo que llevó a usuarios a padecer en su traslado.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó a las 10:53 horas que el servicio se reanudó tras presentar una anomalía en su suministro eléctrico.

“Se detuvo la marcha de trenes por falta de suministro de energía. Se restablece el servicio y la operación es continua en ambos sentidos”.

Leer también: Transmitirán partido México-Portugal en pantalla gigante en el Zócalo; Clara Brugada estará presente

En videos que circulan por redes sociales se observa a pasajeros descender por las vías y posteriormente caminar sobre las vías del Tren Ligero.

El STE señaló que la molestia a usuario fue breve pues el sistema comenzó a operar 10 minutos después de que se detuvo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr