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Esta mañana por 10 minutos el Tren Ligero presentó fallas en su sistema eléctrico, lo que llevó a usuarios a padecer en su traslado.
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó a las 10:53 horas que el servicio se reanudó tras presentar una anomalía en su suministro eléctrico.
“Se detuvo la marcha de trenes por falta de suministro de energía. Se restablece el servicio y la operación es continua en ambos sentidos”.
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En videos que circulan por redes sociales se observa a pasajeros descender por las vías y posteriormente caminar sobre las vías del Tren Ligero.
El STE señaló que la molestia a usuario fue breve pues el sistema comenzó a operar 10 minutos después de que se detuvo.
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