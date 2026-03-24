Ante la reinauguración del Estadio Azteca del próximo 28 de marzo, se desplegarán 10 mil 835 elementos de seguridad de distintas corporaciones para garantizar la seguridad de los asistentes al partido amistoso México-Portugal, dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Por parte de la SSC se desplegarán 8 mil 814 elementos, además de otros 2 mil 21 por parte del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el jefe de la Policía afirmó que el operativo que se pondrá en marcha este sábado, servirá para evaluar y en su caso ajustar y fortalecer el operativo rumbo al partido inaugural del Mundial.

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Precisó que se implementará un dispositivo de seguridad y vigilancia tanto en el interior como exterior del recinto, para garantizar la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, staff y personal que estará en el partido.

Al interior del Estadio habrá 2 mil elementos de la Policía Auxiliar, que estarán apoyados por 16 unidades las cuales vigilarán entradas, salidas, pasillos, zonas de gradas, accesos y a nivel de cancha.

Además, se implementarán acciones contra la reventa en las inmediaciones del recinto a cargo de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.

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El despliegue policial de la SSC iniciará a partir del viernes 27 de marzo. También se cubrirán las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM),

así como en hoteles, centros de entrenamiento, el Zócalo, principales zonas de concentración turística y polígonos de alta afluencia.

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