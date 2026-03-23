A unas horas de la balacera registrada al interior del bar Makali, en el cruce de Calzada Acoxpa y División del Norte, en la zona de Coapa, las actividades se desarrollan de forma normal pues hay comercios abiertos y las personas caminan sobre las calles.

El ataque ocurrió durante la madrugada dentro del establecimiento y se extendió hasta el estacionamiento del centro comercial, y según testimonios, la víctima fue arrastrada ya sin vida. Aunque la escena fue limpiada y no hay acordonamientos visibles, entre vecinos y trabajadores persiste la preocupación.

“Todo parece normal, pero aquí en la noche cambia completamente. Se escuchan peleas, disparos, y nadie hace nada”, relató un comerciante quien pidió el anonimato.

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Vecinos denuncian peleas constantes

Habitantes de colonias cercanas como Prados Coapa y Villa Coapa aseguraron que la violencia en bares de este corredor es constante.

De acuerdo con testimonios recabados, en estos establecimientos hay denuncias de que se venden drogas como cocaína y sustancias sintéticas. Además, denuncian la presencia de menores de edad sin control de acceso.

“Entran chavitos sin problema. No hay revisiones reales. Todo mundo sabe lo que pasa ahí adentro”, comentó una vecina.

Vecinos acusaron escasa vigilancia por parte de policías del sector Coapa, e incluso aseguran que las patrullas realizan recorridos irregulares.

“Aquí la patrulla viene, pero no a cuidar. Todos sabemos a qué vienen”, afirmó otro residente.

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A la par, una red de franeleros opera en la zona, controlando los espacios de estacionamiento durante las noches de mayor afluencia, principalmente de miércoles a domingo.

“Ya es costumbre que salgan golpeados o peor. Lo raro sería que no pasara nada”, dice un trabajador.

Los bares, aseguraron vecinos, operan más allá del horario permitido.

Antecedentes de violencia en Coapa

El corredor Acoxpa–División del Norte acumula diversos antecedentes de violencia en centros nocturnos:

El 6 de julio de 2024, clientes del bar Match, en Villa Coapa, denunciaron una golpiza por parte de personal del lugar.

Ese mismo día, en el bar Bunny de Acoxpa, se viralizó un video donde empleados de seguridad y valet parking agredieron a dos jóvenes.

El caso más reciente, en marzo de 2026, dejó un muerto y varios heridos tras un ataque armado en el bar conocido como Terraza Paraíso o Makali.

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