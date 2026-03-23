La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, aseguró que no se van a dejar presionar en el caso del Axe Ceremonia, pues los familiares de una de las víctimas ya quieren que se haga la audiencia inicial, pero los familiares de las otra víctima lo han impedido.

La semana pasada, la defensa de Miguel Ángel Rojas, uno de los fotoperiodistas que perdió la vida en el Festival, denunció que hay una estrategia similar de las empresas imputadas y de los abogados de Berenice Giles, la otra víctima, para evitar la audiencia inicial en este caso, pues buscan involucrar a otras empresas.

Ante esto, la fiscal expuso que ya tienen los elementos objetivos para imputar, pero no lo han podido hacer debido a que una de las partes (familiares de Berenice Giles) ha interpuesto recursos para atrasar la audiencia inicial, pues consideran que la empresa boletinera (Ocesa) y quienes patrocinaron el Festival también deberían estar involucrados, pero la Fiscalía capitalina no ha encontrado elementos para realizar imputaciones.

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En este sentido, comentó que la defensa de Miguel Ángel Rojas ya quiere realizar la audiencia inicial, y promovió denuncias por el actuar desleal de los asesores jurídicos de la familia de Berenice Giles, ya que han estado presentando recursos, notoriamente improcedentes, para ir retrasando la audiencia inicial.

Fiscalía de la CDMX no se dejará presionar en el caso del Axe Ceremonia, dice Bertha Alcalde. Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

“Esta Fiscalía tiene los elementos para imputar y va a ser muy objetiva y, siendo muy centrada, tampoco vamos a dejaros presionar. Nosotros tenemos la información suficiente, identificadas las empresas, las personas que participaron y vamos a atener esta denuncia que, entre otras cosas, hay señalamientos de que los asesores jurídicos pudieran estar representando tanto a una de las víctimas como a una de las las empresas que se pretende imputar”, sostuvo.

Bertha Alcalde detalló que realizaron un análisis para tratar de identificar a todos los responsables de esta tragedia, desde quienes colocaron la grúa, hasta los que organizaron el evento, y reiteró que ya tienen los elementos suficientes para imputar.

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