La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que la principal línea de investigación que tienen acerca del colapso de un edificio en demolición sobre Calzada San Antonio Abad es por omisiones de la empresa que realizaba los trabajos.

Tras rendir un informe mensual de resultados, la fiscal aclaró que no tienen señalado de manera particular a ningún servidor público por este colapso que dejó tres personas muertas.

Lee también Edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad, sin plan de protección civil para demolición

Explicó que están investigando posibles fallas técnicas en el proceso de demolición, pues la empresa usaba un método que le permitía tener control sobre la demolición. También se investigan posibles incumplimientos en las medidas de seguridad y protección civil, y omisiones normativas en la obtención de permisos o autorizaciones para la demolición.

“No tenemos señalada de manera personal o particular a algún funcionario público como responsable. La principal línea de investigación tiene que ver con la posible responsabilidad penal de la empresa en torno a los incumplimientos, que ya mencioné, pero otra línea de investigación está relacionada con posibles omisiones en la supervisión o en el otorgamiento de autorizaciones y estamos atendiendo ese punto, sin que hasta ahora haya un funcionario señalado de manera particular”, expuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL