FES Aragón entrega título póstumo a Berenice Giles; fotógrafa fallecida en festival AXE Ceremonia

Este 9 de marzo, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó el título de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo a los padres de Berenice Giles, fotógrafa y periodista en formación fallecida en abril del año pasado en el Festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México.

Padres de Berenice Giles reciben título póstumo

"Con esto, Berenice culmina uno de sus más grandes sueños, sin embargo, la lucha por tener una prensa digna, un entorno seguro y un periodismo justo sigue en pie", dio a conocer Raúl Giles, padre de la estudiante en la plataforma de Instagram, quien recibió el documento profesional junto a su pareja, Blanca Rivera.

La alumna Giles Rivera estaba cursando el Diplomado en Desarrollo Creatividad e Innovación de Negocios Tecnológicos Digitales en la FES Aragón, no obstante, al perder la vida, la institución académica hizo la entrega del título profesional póstumo o post mortem durante una ceremonia íntima al interior del plantel educativo.

Raúl Giles y Blanca Rivera, padres de Berenice, reciben el título profesional póstumo en la FES Aragón de la UNAM: Foto: Instagram @justicis_paraberegiles

La ceremonia se llevó a cabo entre lágrimas, aplausos y nostalgia al interior del plantel, donde los presentes y los miembros del presídium, entre ellos la directora Araceli Romo Carrera, reconocieron la dedicación, responsabilidad y el esfuerzo de Berenice al ejercer su profesión.

¿Qué pasó con Berenice Giles?

La fotoperiodista Citlali Berenice Giles Rivera de entonces 28 años, falleció el pasado sábado 5 de abril de 2025 luego de que una estructura metálica del montaje decorativo colapsará de forma repentina durante el primer día del Festival AXE Ceremonia, celebrado en el interior del Parque Bicentenario.

A casi un año de este trágico suceso, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX explica que la investigación por la muerte de los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas sigue activa y en curso, con familiares denunciando lentitud y amparos interpuestos por Seguridad Privada Lobo y Ocesa.

Mueren dos personas en el Festival Axe Ceremonia tras colapso de estructura; Fiscalía de CDMX inicia investigaciones. Foto: de Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

La Fiscalía capitalina aseguró que desde el comienzo se han realizado acciones sin exclusiones, que abarcan a todas las personas físicas y morales con alguna responsabilidad. En febrero, una jueza federal rechazó un amparo de la empresa que buscaba retirar su calidad de imputada en la tragedia.

mndsm