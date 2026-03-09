Cómo la industria de la moda puede reducir el desperdicio de agua y su huella hídrica

La industria de la moda, un pilar económico en América Latina, enfrenta un desafío urgente: su impacto en el agua. Desde el cultivo del algodón hasta el teñido y lavado de prendas, este sector consume y contamina grandes cantidades de un recurso vital. Se estima que la industria textil es responsable del 20%1 de la contaminación global del agua potable, una cifra que exige una revisión profunda de sus procesos productivos.

En un contexto global donde el acceso al agua será uno de los grandes desafíos económicos del siglo XXI, América Latina tiene la oportunidad de liderar una moda que combine creatividad, tecnología y responsabilidad.

Frente a este escenario, las empresas del sector comienzan a entender que la gestión eficiente del agua se ha convertido en un nuevo indicador de competitividad. El futuro del agua en la moda plantea un nuevo paradigma enfocado en la reducción de la huella hídrica, comprendiendo que esta decisión no es solo una cuestión reputacional, sino una condición necesaria para garantizar su viabilidad a largo plazo.

El costo del agua en la moda

El consumo de agua en la industria de la moda es un problema que se inicia desde las materias primas. El algodón, una de las fibras de uso más extendido, es también el principal consumidor de este recurso.

La producción de algodón puede requerir entre 7,000 y 29,000 litros de agua2 para producir un kilogramo de fibra, una cantidad que contrasta con los 1,000 litros necesarios para producir un kilogramo de cereales3.

El proceso de teñido de un kilogramo de tela puede demandar hasta 150 litros de agua4.

En América Latina, el 80% de las aguas residuales no recibe tratamiento antes de ser vertida en ríos o mares, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)5.

Un desafío estratégico para América Latina

En países como Brasil, México, Perú y Colombia, la industria textil ocupa un lugar relevante dentro del entramado productivo, convirtiéndose en una pieza clave para impulsar una transición hacia la reducción de la huella hídrica.

Sin embargo, en estos mismos países, los procesos de teñido y lavado continúan siendo una fuente significativa de contaminación, lo que incrementa el impacto ambiental de una industria clave para la economía local.

Hacia una moda con responsabilidad

La solución reside en la innovación. Tecnologías como la impresión digital y el reciclaje textil están transformando los procesos productivos. En lugar de depender de métodos analógicos que generan sobreproducción y desperdicio, la industria puede adoptar esquemas de producción bajo demanda, reduciendo el impacto ambiental, optimizando recursos y garantizando procesos más limpios y responsables.

Tecnología para la reducción hídrica

Existen prácticas soluciones tecnológicas que marcan una diferencia real en la reducción del consumo de agua en la industria textil.

Impresoras digitales de última generación, como Epson Monna Lisa, con tintas pigmentadas, permiten una reducción de hasta 97% en el uso de agua6 en comparación con los métodos tradicionales. Además, facilitan la producción bajo demanda, eliminando el desperdicio de agua y materiales asociado a los procesos analógicos.

Su diseño compacto también permite instalar estos equipos cerca de los centros de producción y consumo, acortando las cadenas de suministro, reduciendo el transporte y asegurando que las prendas lleguen al mercado en el momento y en las cantidades necesarias, lo que minimiza el impacto ambiental de toda la cadena de valor.

Reciclaje textil y tecnología de fibra seca

Otra área de desarrollo es la Tecnología de Fibra Seca de Epson7, conocida como Dry Fiber. Este proceso innovador desfibra prendas usadas y recortes textiles para convertirlos en fibras reutilizables que luego pueden transformarse en telas. El proceso de desfibrado no utiliza agua8 (solo requiere un nivel moderado de humedad). Cuando se implementa a gran escala, esta tecnología tiene el potencial de abordar dos de los desafíos más apremiantes de la industria: el consumo excesivo de agua y la baja tasa de reciclaje textil.

Esta tendencia se alinea con la economía circular, que propone extender la vida útil de las prendas, fomentar el reciclaje y reducir la necesidad de producir nuevas fibras.

El diseñador japonés Yuima Nakazato utilizó este tejido no tejido en sus recientes creaciones de alta costura, presentadas en la Semana de la Alta Costura en París, demostrando cómo la tecnología puede integrarse a la moda de lujo con menor impacto ambiental.

Perspectivas y desafíos

La industria de la moda tiene una oportunidad clara de reducir el desperdicio de agua si adopta un enfoque de innovación hacia cero y aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías. La integración de estas herramientas impulsa un cambio de modelo que demuestra que la moda puede ser sinónimo de eficiencia y responsabilidad ambiental.

La moda sostenible ya no es solo una tendencia, sino una necesidad. En América Latina, donde el sector textil es clave para el empleo y la economía, la adopción de nuevas soluciones tecnológicas puede marcar la diferencia. Cada prenda producida con menos agua y mayor eficiencia representa un paso firme hacia un futuro más responsable.

Para obtener más información sobre las soluciones innovadoras de Epson para la industria textil, visite: latin.epson.com/impresion-digital-textil .

