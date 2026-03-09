¿Qué día se entregan las flores amarillas?; guía completa sobre el origen y su significado

El fenómeno de obsequiar flores amarillas ha dejado de ser una simple moda digital para convertirse en un hito del calendario social en diversos países. Esta práctica encuentra su punto máximo cada 21 de septiembre, fecha que coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio sur y con el Día Internacional de la Paz.

No obstante, en regiones del hemisferio norte, la tradición se replica el 21 de marzo, adaptándose al cambio estacional local. De acuerdo con el análisis de tendencias de la plataforma especializada Mashable, este movimiento demuestra cómo el contenido nostálgico de la televisión puede dictar comportamientos de consumo y afecto en la era de la viralidad.

¿Por qué el 21 de septiembre se regalan FLORES AMARILLAS? Este es el motivo

El origen mediático: de la pantalla a la realidad

La raíz de esta costumbre se localiza en la producción televisiva argentina "Floricienta" (emitida originalmente en 2004). En la trama, la protagonista manifiesta el anhelo profundo de recibir flores amarillas de su "amor verdadero" como una prueba de compromiso y destino. Según el portal de entretenimiento Variety, el resurgimiento de este deseo a través de fragmentos de la serie y su canción principal en TikTok ha permitido que una generación que no creció con la telenovela adopte el simbolismo con la misma intensidad.

Las frases y comillas de la canción original, tales como "ella sabía que él sabía que algún día pasaría", permanecen intactas en el imaginario colectivo y funcionan como el motor emocional detrás de la compra masiva de estos ejemplares.

De acuerdo con registros de la revista especializada en botánica y estilo de vida Better Homes & Gardens, el gesto representa la promesa de un amor fiel y a largo plazo. La atribución de este significado lírico se complementa con la psicología del color, donde el amarillo se interpreta como un símbolo de inteligencia, optimismo y abundancia.

En TikTok se ha convertido tendencia regalar flores amarillas. Te contamos por qué. / Foto: Pixabay.

Variedad botánica y significados específicos

La elección de la flor no es aleatoria y cada especie aporta un matiz distinto al mensaje. Según la guía de simbología floral de The Spruce, existen cuatro opciones predominantes que lideran las preferencias del público:

Girasoles: Representan la fidelidad y la energía vital (son la opción más robusta para expresar lealtad).

Representan la fidelidad y la energía vital (son la opción más robusta para expresar lealtad). Rosas amarillas: Funcionan como el símbolo clásico de la amistad pura y la felicidad compartida.

Funcionan como el símbolo clásico de la amistad pura y la felicidad compartida. Tulipanes amarillos: Se asocian directamente con la renovación y la llegada de la luz tras el invierno.

Se asocian directamente con la renovación y la llegada de la luz tras el invierno. Margaritas amarillas: Simbolizan la frescura y la alegría espontánea.

La tradición, según reportes de sitios especializados en comportamiento digital como Wired, se ha extendido por toda América Latina y comunidades hispanas en el mundo, fortaleciendo lazos de unión y prosperidad. De acuerdo con estas fuentes, el acto de entregar las flores busca evitar que la persona amada "se quede sin sus flores amarillas", cumpliendo así una fantasía narrativa que hoy es una realidad tangible cada semestre.

