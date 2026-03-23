La reconstrucción del Periférico Norte avanza conforme a lo previsto y ya presenta un progreso del 75 por ciento, por lo que incluso podría concluir antes de la fecha programada.

El Gobierno del Estado de México lleva a cabo la renovación de 80 kilómetros de la superficie de rodamiento, en beneficio de aproximadamente 204 mil vehículos que diariamente utilizan esta vía para entrar y salir de la Ciudad de México, así como de los automovilistas que habitan en la zona.

A poco más de dos meses del arranque de los trabajos, la obra se encuentra en su fase final, con labores simultáneas en distintos tramos de esta vialidad estratégica, una de las más transitadas del Valle de México, según se informó en un comunicado.

Reconstrucción del Periférico Norte avanza según lo esperado (23/03/20226). Foto: Especial

Lee también Esta sería la posible sanción a la ambulancia que transportó a Natalia Jiménez; unidad podría ser suspendida por uso indebido

El proyecto contempla la rehabilitación integral de 108 kilómetros, desde la zona de Toreo, en Naucalpan, hasta la caseta de Tepotzotlán, y es ejecutado por la administración estatal.

Este corredor conecta a seis municipios y es clave para la movilidad de miles de personas que diariamente se trasladan por motivos laborales, escolares y comerciales.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha señalado que esta obra forma parte de una estrategia para recuperar vialidades prioritarias en la entidad, con una inversión superior a mil 200 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor carga vehicular.

Lee también Colapso en San Antonio Abad se investiga por omisiones de empresa: Bertha Alcalde; descartan responsables públicos por ahora

Reconstrucción del Periférico Norte avanza según lo esperado (23/03/20226). Foto: Especial

De acuerdo con el más reciente reporte de la Junta de Caminos estatal, ya se han intervenido más de 80 kilómetros de los 108 contemplados, atendiendo el deterioro acumulado durante más de dos décadas.

Los trabajos se desarrollan en cuatro frentes simultáneos, con maquinaria especializada que permite avanzar entre 700 y 800 metros diarios de nueva carpeta asfáltica, la cual tendrá un espesor de 10 centímetros y una vida útil estimada de hasta 10 años. Además, se incorporan mejoras en señalización, balizamiento e iluminación con tecnología LED.

En los tramos concluidos, usuarios han reportado una circulación más ágil y una reducción en los tiempos de traslado. Esta intervención forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con la que el gobierno estatal busca modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad en beneficio de millones de mexiquenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv