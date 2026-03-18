Toluca, Méx.— Durante la toma de protesta del Consejo Estatal y arranque de la Colecta de la Cruz Roja Mexicana 2026, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se comprometió a analizar la propuesta de reforma al Código Financiero para que en el pago del refrendo y tenencia vehicular se estipule una contribución adicional de 51 pesos para financiar ambulancias y atención médica.

“Seguiremos conjuntando nuestros esfuerzos para que su labor altruista se fortalezca, en el Estado de México promovemos el trabajo conjunto entre gobierno, sociedad civil y el sector privado”, refirió tras reconocer la labor de la Cruz Roja brindando auxilio y atención médica en situaciones críticas, como accidentes o desastres naturales.

La titular del Ejecutivo propuso a directivos de la Cruz Roja Mexicana realizar una mesa de trabajo en los próximos días para establecer los mecanismos bajo los cuales estaría operando la reforma.

“Algo que sí quiero decirles es que no lo duden que vamos a apoyar y que con gusto veremos la manera de cómo hacerlo, porque afortunadamente algo que tiene el Estado de México —y lo digo con mucho orgullo— es que hemos demostrado que hay unidad y hay cooperación”.

La propuesta es que se fomente una contribución adicional extraordinaria de 0.44 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 51 pesos, como donativo anual de la sociedad en el pago del refrendo y tenencia vehicular para el fortalecimiento y sostenimiento de la Cruz Roja Mexicana en la entidad, medida de corresponsabilidad que ya existe en casi la mitad de los estados de la República.

Delfina Gómez admitió que, para brindar auxilio con oportunidad, profesionalismo y capacidad, esta institución requiere de recursos para poder funcionar los 365 días del año, por lo cual hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la Colecta Estatal de Cruz Roja 2026.

“Mostremos mayor generosidad hacia esta noble institución que con tanta dedicación lleva alivio a miles de personas y familias (...) tenemos que sumarnos con entusiasmo en esta nueva colecta, siendo más sensibles, más desprendidos y hacer patente que en el Estado de México respaldamos decididamente a esta gran causa social”, sostuvo.

Y comprometió a quienes laboran en el servicio público a sumarse a la causa para fortalecer a la Cruz Roja en la entidad, la cual hoy tiene presencia en casi 70% del territorio mexiquense y llega a 80% de las familias mexiquenses.

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