Naucalpan, Méx.-Al grito de “¡que abran los anexos!”, integrantes de centros de rehabilitación bloquean carriles de Periférico Norte, a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan, en dirección a Tepozotlán, en protesta por el cierre de diversos inmuebles derivado de operativos realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El bloqueo se realiza en carriles laterales y centrales, donde realizan la apertura de un carril cada cinco minutos para que transiten los vehículos.

Ismael, representante de un centro de rehabilitación de Naucalpan, dio a conocer que como parte de los operativos se detuvieron a al menos seis personas por presunta privación ilegal.

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“Nos están tratando como delincuentes, cuando tenemos todos nuestros permisos en regla, por parte del municipio y del Estado”, declaró.

De acuerdo con los inconformes, el bloqueo, que se realiza de manera intermitente, se mantendrá hasta que las autoridades establezcan una mesa de diálogo y se libere a las personas detenidas.

EL UNIVERSAL ha buscado la postura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre los operativos, no se ha obtenido respuesta.

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