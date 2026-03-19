Más Información
Elecciones 2027: PRI, VERDE y MC ponen sus fichas en el tablero electoral; estos son los perfiles destapados en cada partido
“Golpe histórico” al huachicol fiscal cumple un año; así fue decomisado un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico
Naucalpan, Méx.-Al grito de “¡que abran los anexos!”, integrantes de centros de rehabilitación bloquean carriles de Periférico Norte, a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan, en dirección a Tepozotlán, en protesta por el cierre de diversos inmuebles derivado de operativos realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
El bloqueo se realiza en carriles laterales y centrales, donde realizan la apertura de un carril cada cinco minutos para que transiten los vehículos.
Ismael, representante de un centro de rehabilitación de Naucalpan, dio a conocer que como parte de los operativos se detuvieron a al menos seis personas por presunta privación ilegal.
Lee también Secretaría de Obras de la CDMX reporta muerte de dos trabajadores de limpia tras accidente vial; 6 de 11 lesionados están estables
“Nos están tratando como delincuentes, cuando tenemos todos nuestros permisos en regla, por parte del municipio y del Estado”, declaró.
De acuerdo con los inconformes, el bloqueo, que se realiza de manera intermitente, se mantendrá hasta que las autoridades establezcan una mesa de diálogo y se libere a las personas detenidas.
EL UNIVERSAL ha buscado la postura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre los operativos, no se ha obtenido respuesta.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]