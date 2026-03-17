La defensa legal de la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, fotógrafo que murió durante el Festival Axe Ceremonia, aseguró que existen coincidencias en la estrategia jurídica que han seguido los abogados de los familiares de Berenice Giles, la otra víctima del caso, y una de las empresas imputadas, Operadora Eclectic.

Durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este martes, los representantes legales de la familia Rojas Hernández mencionaron que el abogado Fabián Victoria, defensor de los padres de Berenice Giles, ha tramitado recursos legales que coinciden en fechas y argumentos con los de Operadora Eclectic.

"No solamente existe una similitud argumentativa sino también una similitud en días y en horas en las que se presentan los escritos, similitud en espacio y en tiempo", dijo Oscar David Camarena, asesor de la familia Rojas Hernández.

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De igual forma, dijo que uno de los asesores legales de los Giles, Gerardo Guzmán, es servidor público activo en la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.

"Además de que está representando intereses de una de las víctimas y que coincidentemente sus argumentos y las temporalidades coinciden con la de una de las empresas imputadas, es también servidor público en funciones, lo cual nos parece muy preocupante, muy grave".

Los asesores de la familia Rojas Hernández mencionaron que no se está ante recursos dispersos sino que se trata de una estrategia que busca incidir en el avance del proceso, ya que la empresa y abogados de los padres de Berenice Giles solicitan que no se lleve a cabo la audiencia inicial.

Asimismo, Tábata Salas, parte del equipo legal de la familia de Miguel Ángel afirmó que esta estrategia ha provocado que a casi un año de la tragedia, registrada el 5 de abril de 2025, no se ha celebrado la audiencia inicial.

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