Nezahualcóyotl, Méx.— En los últimos dos meses, locatarios de tres mercados públicos de Nezahualcóyotl denunciaron que se incrementaron las extorsiones contra ellos de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que les ha causado temor porque si no cumplen con las “cuotas” exigidas, amenazan con matarlos.

Al respecto, el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo negó que el CJNG o cualquier otro grupo delictivo organizado extorsione a locatarios de los mercados públicos del municipio, pues los casos denunciados como presuntas acciones de ese cártel resultaron ser conflictos internos o disputas personales entre comerciantes y sus familiares.

Sin embargo, los locatarios exponen que el modus operandi que emplean los extorsionadores, según las víctimas que pidieron no revelar su identidad por su seguridad, es contactar a los comerciantes de forma telefónica o dejan recados escritos en los negocios.

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En uno de los casos entregaron mensajes con el nombre del secretario de la mesa directiva del mercado, con la dirección de su domicilio y una fotografía de la fachada de su casa. Les ordenaron que organicen una junta para informar a todos los locatarios sobre una “cuota” obligatoria y después pasan a recoger el dinero.

En uno de esos mercados, con cerca de 250 locales, el cobro es de 300 pesos por negocio, cada 15 días, lo que suma 150 mil pesos al mes, 75 mil pesos a la quincena.

El pago debe ser individual y a cambio de ese dinero reciben “protección” del presunto grupo delictivo. En otros dos mercados las llamadas van directo a la mesa directiva. Exigen una cantidad fija mensual al encargado, sin ordenarles que hagan juntas ni les den detalles adicionales a los comerciantes. Sólo advierten que conocen su ubicación y que no realicen ninguna acción en contra porque les harán daño.

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Los locatarios evitan acercarse a la policía municipal. Perciben posibles vínculos entre elementos policiacos y los extorsionadores. Uno de los comerciantes denunció a la corporación local y los presuntos delincuentes se enteraron de que lo hizo y sufrió represalias económicas.

“Nos dejaron un papel con el nombre del secretario, su dirección y foto de la casa. Decía que hiciéramos junta y que avisáramos a todos que hay cuota. Que iban a pasar por ella. Eran 300 pesos por local cada 15 días. Dicen que es del CJNG.

“Nadie quiere hablar con la policía porque ya vimos lo que pasó cuando uno denunció: le cayeron con que tenía que pagar 15 mil pesos por haber ido. Pagó y el mercado cooperó, pero ahora nadie dice nada más”, contó uno de los comerciantes.

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“Las llamadas van directo a la mesa directiva. Le dicen al encargado que él es el responsable, que conocen dónde está y que van a pasar por el dinero mensual. No piden junta, sólo que no haga nada. Hay miedo porque si denuncias, se enteran. En uno de los casos, el que dio parte terminó con una ‘multa’ de miles de pesos y amenazas directas. Dicen que fue por chillar. Por eso los demás ni se acercan a Seguridad Pública. Hay indicios de que policías pasan información”, relató otro de los locatarios.

Edil niega presencia de cárteles; “son conflictos internos”

El alcalde morenista Adolfo Cerqueda negó que el CJNG o cualquier otro grupo delictivo organizado extorsione a locatarios de los mercados públicos del municipio.

Cerqueda explicó que en al menos dos incidentes recientes las imputaciones al CJNG carecieron de sustento. En el Mercado 1 de Mayo dos personas se presentaron como miembros del cártel para exigir dinero.

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“Fue un trabajador de uno de los locatarios, junto con un vecino de una calle cercana, de Cascabel, entre Amanecer Ranchero y Cuarta Avenida. Ambos fueron detenidos”, detalló. Agregó que uno de ellos había salido recientemente del penal y el juez ordenó su liberación tras reducir la pena.

En otro caso ocurrido en la colonia Maravillas “también había una imputación que era del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no era del cártel, era el yerno de una locataria que traía algunos problemas de deuda con los de gota a gota”, explicó. El yerno fue capturado por esos hechos.

El alcalde afirmó que han detectado problemas dentro de los propios mercados. Recordó una reunión sostenida en enero con un grupo de comerciantes. En otro caso, a un locatario le recomendaron sus compañeros que no denunciara las supuestas amenazas de extorsión de un grupo delictivo y que ellos lo resolvían. Posteriormente se descubrió que quienes desalentaban las denuncias formaban parte del mismo mercado y no tenían relación con ningún grupo criminal.

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“Desafortunadamente estamos teniendo muchos temas al interior de los mercados que se están dando por la confrontación, incluso de estas mismas dirigencias de mesas directivas, de algunos temas aislados, de coordinadoras de mercados”, comentó Cerqueda.

Para abordar estos conflictos, el gobierno municipal mantiene mesas de trabajo semanales con comerciantes. “Cada semana sostenemos un día dispuesto para realizar temas de este tipo”, dio a conocer.

La nueva titular de Fomento Económico recibió la encomienda de organizar un foro de seguridad en mercados.