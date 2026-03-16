Toluca, Méx.— De enero de 2024 a enero de 2026, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) recibió mil 49 quejas en contra de grúas y corralones por prácticas indebidas, como cobro excesivo, extorsión y robo de autopartes.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL, 934 quejas refirieron cobros excesivos; 39, trabas en la liberación; 14, hechos de extorsión; 13, robo de autopartes; 13, daños al vehículo retenido; en 32 casos refirieron otro tipo de queja y cuatro fueron porque el vehículo no se encontró en el corralón.

También se da cuenta que 43% de las quejas las concentran 10 empresas con título de concesión, siendo la más irregular Grúas Pegaso, S.A. de C.V. (Barrientos), principalmente por cobros excesivos, con un total de 86 quejas.

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Le sigue Corporativo de Servicios y Comercializadora Moctezuma 2, S. de R. L., con 61 quejas, también por realizar cobros superiores a la tarifa autorizada; además, por no encontrar el vehículo en el corralón, daño al vehículo y robo de autopartes; en tercera posición, con 58 quejas, destaca Grúas Chavarría, S.A. de C.V., por incrementar indebidamente sus tarifas y trabas en la liberación.

Con 44 reclamaciones figura Grúas Aries, S.A. de C.V.; con 34, Grúas Manzur La Maquinita; con 33, Transportes SYM Logistic Grúas; con 38, Servicio de Arrastre y Salvamento Guadarrama y Rescate Tecámac; con 35, Grúas y Transportes Bolaños; con 30, Grúas Bucio, y con 29 quejas se encuentra la Central de Grúas y Resguardos Mexicanos.

Estas 10 empresas concentran 448 quejas, de las cuales sólo 39 están en proceso de atención.

Normatividad vigente

De acuerdo con los Lineamientos para el Funcionamiento, Operación, Rol o Acuerdo de Turno y Cobro de Tarifa del Servicio Público Auxiliar de Arrastre, Salvamento, Guarda, Custodia y Depósito de vehículos, emitido en diciembre de 2025 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, los permisos y la concesión de estas empresas se podrán revocar por actuar de manera indebida si es que se avala más de una reincidencia de incumplimiento; sin embargo, hasta el momento no se ha transparentado el número de revocaciones registradas.

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Actualmente, por efectuar cobros superiores o incrementar las tarifas se contempla una multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, cerca de 47 mil pesos; por retener sin causa justificada el vehículo, hasta 350 UMA, 41 mil pesos, y por no restituir los faltantes del vehículo y por retener la carga, equipajes o bienes como garantía de pago de los servicios prestados serán acreedores a una multa por 300 UMA, es decir, 35 mil pesos.

Grúas Manzur La Maquinita, S.A. de C.V., es una de las 10 empresas en el ramo del transporte y maniobra de vehículos —con título de concesión— que cuenta con más quejas en el Estado de México.

Este diario solicitó una entrevista a la empresa para conocer su postura y las medidas que están tomando para atender los reportes; sin embargo, hubo omisión pese a que se concretó la cita.

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La empresa, ubicada en Toluca, brinda una atención 24/7, realiza traslados a toda la República, cuenta con grúas de plataforma, de arrastre y para vehículos pesados, y presume tener más de 50 años de experiencia.

Al visitar tanto el espacio para liberar vehículos y el depósito de Grúas Manzur La Maquinita, se constató que sí se refieren los requisitos para la liberación de vehículos, pero ni en el lugar de liberación de vehículos ni en el depósito se cuenta con tarifas.

A través de redes sociales, la ciudadanía ha vertido opiniones sobre el servicio de esta empresa, asegurando que realiza cobros no apegados a la tarifa establecida y ofrece un mal servicio.