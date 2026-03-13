Toluca, Edomex.- El Gobierno del Estado de México construye el macrolibramiento mexiquense que conectará, de manera rápida y directa, el Valle de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó Juan Hugo de la Rosa García.

El secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México mencionó que la obra tendrá una extensión de 10.7 kilómetros y registra un avance del 30 por ciento en su construcción; de acuerdo con el proyecto cuando esté concluida y operación dará servicio a más de 25 mil autos diarios.

Dijo que el tramo iniciará en la colonia Puente de Vigas, en la salida de la autopista Naucalpan-Ecatepec y tendrá un viaducto elevado de aproximadamente tres kilómetros, así como gasas de incorporación y salida para la entrada y salida de vehículos.

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La vialidad se enlazará con Periférico Norte y el Viaducto Bicentenario, pero también conectará con las principales vialidades urbanas de los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, y mejorará la conectividad entre éstos con el polo industrial y logístico de Vallejo.

Además habrá una mayor conectividad como con los centros financieros y corporativos de Ciudad Satélite, Polanco y Santa Fe, expuso y consideró que la nueva vialidad facilitará traslados más directos hacia el AIFA y otros puntos de la capital del país.

El servidor público mexiquense detalló que este proyecto responde a la demanda de movilidad en una de las zonas metropolitanas con mayor densidad vehicular del país, donde la saturación de las vías existentes representa un factor que incide en los tiempos de traslado entre municipios del Estado de México y la Ciudad de México.

Asimismo se contemplan trabajos adicionales de repavimentación de vialidades en la zona de influencia, instalación de nueva iluminación, construcción de pasos peatonales y plantación de flora a lo largo del trazo, trabajos que dotarán a la infraestructura de condiciones de seguridad y funcionalidad para los usuarios, especificó.