Teoloyucan, Méx.— “¡No nos vamos a dejar!”, señalan vecinos de Teoloyucan al referirse a la falta de un proyecto de obras de mitigación por la construcción del Tren México-Querétaro, pues dicen que han transcurrido ocho meses sin que les presenten una propuesta sobre qué acciones se realizarán para mejorar la movilidad, mientras el gobierno federal avanza con el proyecto ferroviario.

Marlene, habitante de la localidad e integrante de la comisión de vecinos que se conformó para las mesas de diálogo con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), explicó que no hay avances en cuanto la solicitud que presentaron como ciudadanos e informó que mañana sostendrán otra reunión con autoridades.

El pliego petitorio en el que presentaron la propuesta para que se construyan dos puentes vehiculares, la ampliación a cuatro carriles de otros dos y adecuaciones viales en otras arterias está en proceso de revisión del gobierno federal, explicó, y la última información que les dieron, dijo, fue que falta celebrar un taller técnico con el equipo de Catastro del gobierno municipal para identificar por dónde sí se puede dar solución sin afectar a viviendas.

En la última reunión que sostuvieron con los representantes de la SICT y la Sedena les fue dado a conocer que las propuestas que plantearon siguen en evaluación y sobre algunos casos en específico, les adelantaron que puede ocurrir, como en el caso del puente vehicular de El Polvorín, el cual lleva más de siete meses cerrado por un daño estructural y no está contemplada su rehabilitación, pero verán opciones para repararlo.

